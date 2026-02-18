Ini Daftar Titik Macet di Jakarta Selatan Menjelang Buka Puasa Ramadan 2026

Kendaraan terjebak kemacetan di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.(Dok. MI/Ramdani)

MEMASUKI bulan suci Ramadan 2026, pola lalu lintas di Jakarta Selatan diprediksi mengalami perubahan signifikan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya menjelang waktu berbuka puasa. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memetakan adanya pergeseran jam sibuk sore yang datang lebih awal, yakni mulai pukul 14.00 hingga 15.00 WIB.

Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, mengungkapkan bahwa peningkatan volume kendaraan terjadi karena masyarakat bergegas untuk berbuka puasa di rumah atau menuju lokasi buka puasa bersama (bukber).

Daftar Titik Rawan Macet di Jakarta Selatan menjelang Berbuka Puasa

Berdasarkan pemetaan terkini, berikut adalah titik macet Jakarta Selatan selama Ramadan 2026:

1. Kawasan Haji Nawi dan Fatmawati

Penyempitan jalur akibat proyek lanjutan pembangunan Sistem Tata Air di Jalan Haji Nawi membuat arus lalu lintas diberlakukan satu arah hingga Juli 2026. Hal ini memicu antrean panjang dari arah Radio Dalam maupun arah Blok M menuju Fatmawati.

2. Jalur TB Simatupang

Sebagai arteri utama menuju wilayah penyangga (Depok/Bogor), TB Simatupang menjadi titik jenuh kendaraan sejak pukul 15.00 WIB. Kepadatan biasanya mengular mulai dari persimpangan Fatmawati hingga area Tanjung Barat.

3. Mampang Prapatan dan Tendean

Kawasan ini padat oleh arus pekerja kantor dan keberadaan "pasar tumpah" takjil. Bahu jalan yang digunakan pedagang dan parkir liar pembeli menjadi pemicu utama tersendatnya arus lalu lintas.

4. Gatot Subroto (Arah Pancoran)

Arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Pancoran mengalami kepadatan maksimal menjelang jam berbuka, terutama di titik pertemuan arus pada persimpangan Kuningan.

Hindari melintasi jalur protokol di atas setelah pukul 15.30 WIB. Gunakan aplikasi navigasi real-time untuk mencari jalur alternatif melalui jalan-jalan lingkungan guna menghindari kemacetan total.

Pihak kepolisian telah menyiagakan personel di titik-titik pasar takjil untuk memastikan aktivitas warga tidak melumpuhkan mobilitas. Pengendara diimbau untuk tetap bersabar dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. (H-3)