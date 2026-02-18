Ini Daftar Titik Macet di Jakarta Selatan Menjelang Buka Puasa Ramadan 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI bulan suci Ramadan 2026, pola lalu lintas di Jakarta Selatan diprediksi mengalami perubahan signifikan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya menjelang waktu berbuka puasa. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memetakan adanya pergeseran jam sibuk sore yang datang lebih awal, yakni mulai pukul 14.00 hingga 15.00 WIB.
Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, mengungkapkan bahwa peningkatan volume kendaraan terjadi karena masyarakat bergegas untuk berbuka puasa di rumah atau menuju lokasi buka puasa bersama (bukber).
Berdasarkan pemetaan terkini, berikut adalah titik macet Jakarta Selatan selama Ramadan 2026:
Penyempitan jalur akibat proyek lanjutan pembangunan Sistem Tata Air di Jalan Haji Nawi membuat arus lalu lintas diberlakukan satu arah hingga Juli 2026. Hal ini memicu antrean panjang dari arah Radio Dalam maupun arah Blok M menuju Fatmawati.
Sebagai arteri utama menuju wilayah penyangga (Depok/Bogor), TB Simatupang menjadi titik jenuh kendaraan sejak pukul 15.00 WIB. Kepadatan biasanya mengular mulai dari persimpangan Fatmawati hingga area Tanjung Barat.
Kawasan ini padat oleh arus pekerja kantor dan keberadaan "pasar tumpah" takjil. Bahu jalan yang digunakan pedagang dan parkir liar pembeli menjadi pemicu utama tersendatnya arus lalu lintas.
Arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Pancoran mengalami kepadatan maksimal menjelang jam berbuka, terutama di titik pertemuan arus pada persimpangan Kuningan.
Hindari melintasi jalur protokol di atas setelah pukul 15.30 WIB. Gunakan aplikasi navigasi real-time untuk mencari jalur alternatif melalui jalan-jalan lingkungan guna menghindari kemacetan total.
Pihak kepolisian telah menyiagakan personel di titik-titik pasar takjil untuk memastikan aktivitas warga tidak melumpuhkan mobilitas. Pengendara diimbau untuk tetap bersabar dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. (H-3)
Rumah Makan Padang Nan Lamak resmi dibuka di Jakarta Selatan. Sajikan rendang dan ayam goreng khas Solok dengan resep autentik Minang dan konsep made-to-order.
Warga Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan mengeluhkan kebisingan lapangan padel. Mediasi dengan pengelola gagal, warga tuntut peredam suara.
PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka telah mencapai 80 persen menjelang peresmiannya yang dijadwalkan pada bulan ini
PT Transjakarta menyampaikan belasungkawa atas insiden kecelakaan di Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan.
Polres Metro Jakarta Selatan meningkatkan patroli jalan kaki dan mobile di kawasan Blok M untuk mencegah pencopetan setelah insiden copet viral di media sosial.
PERUBAHAN rutinitas selama bulan Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan jam tidur, tetapi juga kondisi kulit dan rambut.
DALAM semangat berbagi di bulan ramadan, Adapundi (PT Info Tekno Siaga) kembali mengadakan program CSR bertajuk “Pundi Kebaikan Ramadan”.
MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi.
Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi komunitas lain
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved