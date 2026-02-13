Progres Pembangunan Taman Bendera Pusaka capai 80 Persen, Target Rampung Februari 2026

Headline
PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka telah mencapai 80 persen menjelang peresmiannya yang dijadwalkan pada bulan ini.
"Saat ini pembangunan sudah mencapai sekitar 80 persen," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Anwar menjelaskan bahwa peresmian taman tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, setelah melakukan peninjauan kesiapan akhir di lapangan. Terkait detail waktu penyelesaian, Pemkot Jakarta Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Nantinya, Taman Bendera Pusaka akan menjadi salah satu pusat aktivitas warga dengan fasilitas olahraga yang sangat lengkap. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana seperti:
Selain difungsikan sebagai ruang publik dan tempat berolahraga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesain taman ini sebagai bagian dari solusi penanggulangan banjir di Jakarta Selatan.
Desain taman mengintegrasikan sistem drainase modern dan infrastruktur hijau. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan daya resap air ke dalam tanah serta memperbaiki sirkulasi udara di kawasan sekitar taman tersebut. Dengan penggabungan tiga area taman (Leuser, Ayodya, dan Langsat), diharapkan area konservasi air di Jakarta Selatan semakin luas dan efektif.
Hingga saat ini, para pekerja di lapangan masih melakukan penyelesaian akhir (finishing) pada beberapa titik fasilitas olahraga dan penghijauan agar siap digunakan warga saat peresmian nanti. (Ant/H-3)
