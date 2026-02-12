Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Kecelakaan Bus Transjakarta di Margasatwa Jakarta Selatan, 1 Pejalan Kaki Tewas

Mohamad Farhan Zhuhri
12/2/2026 17:43
Kecelakaan Bus Transjakarta di Margasatwa Jakarta Selatan, 1 Pejalan Kaki Tewas
ilustrasi.kecelakaan di jalur Trans-Jakarta.(Antara)

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas insiden yang terjadi di Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Hal itu diungkap Kepala Departemen Humas dan CSR, Ayu Wardhani.

Ayu menjelaskan, pihaknya menyerahkan seluruh proses penanganan dan penyelidikan kepada pihak kepolisian.

"Kami menghormati prosedur hukum yang berjalan. Kasusnya saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya," ujar Ayu melalui keterangannya, Kamis (12/2).

​Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Margasatwa Raya arah barat, tepatnya di Bus Stop Taman DDN, Jakarta Selatan, pada Kamis pukul 14.20 WIB.

Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah bus Trans-Jakarta dengan plat nomor B 7756 TGC, yang dikemudikan sopir berinisial SH, 45.

Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika bus melaju dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Margasatwa Raya wilayah Jakarta Selatan.

Sesampainya di TKP, tepatnya di Bus Stop Taman DDN, diduga roda belakang bus Trans-Jakarta melindas seorang pejalan kaki berinisial S, 27.

"Akibat dari laka lantas tersebut, seorang pejalan mengalami luka dan meninggal dunia di TKP, kemudian di bawa ke RSUP Fatmawati," kata dia.(Far/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
