Warga Haji Nawi Cilandak Laporkan Kebisingan Lapangan Padel, Mediasi tak Mencapai Kesepakatan Sejak 2025

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WARGA di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan melaporkan kebisingan sebagai dampak dari pembangunan lapangan padel ke pihak terkait sejak November 2025.
"Pembangunan saat Oktober, kami melapor di JAKI itu pada November sekali dan Desember juga sekali," kata warga bernama Idham kepada wartawan di kediamannya di Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta, Kamis (19/2).
Idham mengatakan pembangunan lapangan padel itu sebelumnya tak ada sosialisasi kepada warga. Terlebih, pada Januari bangunan itu sudah mulai ramai.
Dia mengeluhkan suara bising melebihi 70 desibel (dB) hingga bola padel yang juga masuk ke dalam rumahnya.
"Karena itu, pada Januari, kita lebih intens lagi untuk melaporkan, baik melalui JAKI maupun aksi cepat respon Jakarta," ucapnya.
Usai melapor, pihaknya mendapatkan respon dari beberapa Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Jakarta Selatan, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan dan Suku Dinas Olahraga Jakarta Selatan.
Namun disayangkan, mereka hanya meminta keterangan kepada pengelola bukan sang pelapor.
Hingga akhirnya, Idham melaporkan melalui 110 dan pada 31 Januari 2026 dilakukan mediasi pertama antara pelapor dan pengelola dengan kepolisian sebagai mediator, namun tidak mencapai mufakat.
"Jadi, tidak ada kesepakatan antara kami berdua karena dari padel, menolak untuk memasang peredam suara (soundproofing), karena menurut mereka lapangan mereka sudah standar internasional dan memenuhi aturan atau syarat dalam mendirikan lapangan padel," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan tuntutan agar pengelola memasang peredam suara ataupun memberhentikan operasional. (Ant/P-3)
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Animal Behaviour menemukan kebisingan lalu lintas meningkatkan agresi pada burung Galápagos yellow warblers.
REDMI merilis perangkat True Wireless Stereo (TWS) terbaru mereka yakni Buds 6 Pro di Tiongkok. Perangkat dari Sub-brand Xiaomi itu digadang-gadang mampu meredam kebisingan hingga 55dB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved