Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Moge Bos Rokok HS di Kulon Progo

Moge yang terlibat kecelakaan maut di Kulon Progo.(Istimewa)

KECELAKAAN maut terjadi di Jalan Wates-Purworejo, tepatnya di simpang empat Mlangsen, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY pada Minggu (1/3). Peristiwa nahas yang melibatkan satu unit motor gede (moge) tersebut merenggut nyawa satu orang penumpang.

Kasi Humas Polres Kulon Progo, Iptu Sarjoko, mengonfirmasi bahwa kecelakaan melibatkan moge yang dikendarai MS dengan penumpang AS, serta sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai AA dengan penumpang DN. Akibat tabrakan keras tersebut, kedua kendaraan dilaporkan rusak parah.

"Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan saudari AS (penumpang motor besar) meninggal dunia," kata Sarjoko saat dikonfirmasi, Senin (2/3).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan ramai beredar di media sosial, pengemudi moge Harley Davidson tersebut diketahui merupakan bos rokok HS (CEO Surya Group), Muhammad Suryo (MS). Saat kejadian, Suryo tengah membonceng istrinya, Anis Syarifah (AS), yang menjadi korban jiwa dalam insiden ini.

Akun resmi perusahaan HS dikabarkan telah mengumumkan berita duka atas kepergian Anis Syarifah. Sementara itu, Muhammad Suryo dilaporkan mengalami luka-luka dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Ungkap Penyebab Kecelakaan

Guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Kulon Progo tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA).

"Metode ini untuk menganalisis peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut," ujar Sarjoko.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan teknologi TAA bertujuan untuk memastikan kronologi kejadian secara akurat, mengumpulkan barang bukti, serta melengkapi data pendukung lainnya. Selain olah TKP, kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, polisi belum dapat menyampaikan kesimpulan akhir terkait penyebab kecelakaan karena proses penyelidikan yang masih berlangsung secara profesional dan objektif.

"Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kembali setelah hasil olah TKP dan penyelidikan dinyatakan lengkap," pungkasnya.