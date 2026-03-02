Alami Kecelakaan di Kulonprogo, Profil Muhammad Suryo Pemilik Rokok HS

CEO Surya Group Muhammad Suryo(Instagram/@suryagroup.holding)

NAMA Muhammad Suryo kini tengah menjadi perbincangan karena mengalami kecelakaan di Kulonprogo. Sebagai CEO Surya Group Holding Company, ia adalah sosok utama di balik brand rokok HS yang pertumbuhannya sangat pesat sejak pertama kali dirilis pada Juli 2024.

Siapa Sebenarnya Muhammad Suryo?

Muhammad Suryo adalah pengusaha kelahiran Lampung, 27 Maret 1984. Ia dikenal sebagai pebisnis yang merintis usahanya benar-benar dari bawah. Sebelum sukses dengan lini bisnis rokok HS, Suryo sempat menggeluti berbagai bidang usaha, mulai dari jasa air isi ulang, konstruksi, properti, minyak dan gas, hingga memiliki maskapai penerbangan bernama Fly Jaya.

Pendidikan sarjananya ia selesaikan di Yogyakarta, kota yang kemudian menjadi basis operasional utama bagi perusahaan induknya, Surya Group.

Ekspansi Bisnis Rokok HS dan Dampak Ekonomi

Rokok HS diproduksi di bawah naungan Surya Group Holding Company. Pabrik utamanya berada di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Meskipun tergolong pemain baru, HS telah mampu bersaing dengan merek-merek besar berkat strategi harga yang kompetitif dan varian produk yang beragam.

Pada awal tahun 2026, Muhammad Suryo mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran dengan target menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Beberapa poin penting dalam ekspansi bisnisnya meliputi:

Pembangunan Pabrik Baru: Merencanakan tiga pabrik baru di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 2026.

Merencanakan tiga pabrik baru di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 2026. Bakti Tanah Kelahiran: Membangun pabrik seluas dua hektare di Lampung Timur yang ditargetkan beroperasi pada April 2026.

Membangun pabrik seluas dua hektare di Lampung Timur yang ditargetkan beroperasi pada April 2026. Kebijakan Inklusif: Suryo dikenal memiliki pola rekrutmen unik yang tidak mensyaratkan ijazah atau pengalaman kerja, melainkan mengutamakan kemauan untuk belajar.

Update Terkini: Insiden Maret 2026 Pada 1 Maret 2026, Muhammad Suryo mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo saat mengendarai moge. Insiden tragis tersebut mengakibatkan sang istri meninggal dunia, sementara Suryo dilaporkan menjalani perawatan intensif.

Siapa pemilik rokok HS?

Pemilik sekaligus CEO produsen rokok HS adalah Muhammad Suryo melalui perusahaannya, Surya Group Holding Company.

Di mana lokasi pabrik rokok HS?

Pabrik utama rokok HS terletak di Muntilan, Magelang. Perusahaan juga sedang membangun ekspansi di Lampung Timur dan Yogyakarta.

