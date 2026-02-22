Rumah Makan Padang Nan Lamak Resmi Dibuka di Jakarta Selatan, Sajikan Rendang dan Ayam Goreng Khas Solok

Menu makanan.(Nan Lamak)

HIDANGAN rendang itu berhasil menggoyang lidah. Daging yang empuk berpadu dengan bumbu rendang yang berempah dan khas membuat mulut tak berhenti mengunyah. Terlebih, disantap dengan nasi hangat dan daun singkong rebus hingga sambal cabe ijo.

Ada pula, ayam goreng khas Solok yang tak kalah nikmat. Berbeda dengan ayam goreng pada umumnya, ayam goreng ini lebih terasa berempah dan gurih. Kedua sajian itu merupakan signature dish dari rumah makan padang Nan Lamak.

Seluruh sajiannya diolah menggunakan teknik tradisional khas Solok yang resepnya turun temurun. Mengusung konsep rumah makan Padang dengan sentuhan tradisi, Nan Lamak menyajikan hidangan khas Minang melalui racikan bumbu yang kaya, teknik memasak turun-temurun, serta menjaga kualitas bahan. Keautentikan menjadi identitas utama, mulai dari resep, bumbu, bahan baku, hingga tenaga kerja yang berasal dari Minang, Sumatra Barat.

Nama “Nan Lamak” dalam bahasa Minang berarti “yang lezat”, berangkat dari filosofi Minangkabau, “condong mato ka nan rancak, condong salero ka nan lamak”. Filosofi ini menjadi landasan Nan Lamak dalam menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak sekadar lezat, namun juga bermakna.

Penyajian Made to Order

Nan Lamak menerapkan sistem penyajian made-to-order. Setiap hidangan diproses setelah dipesan sehingga disajikan langsung dari dapur dalam kondisi hangat dan segar.

“Nan Lamak bukan sekadar restoran, tetapi bagian dari upaya kami untuk memperkenalkan dan melestarikan gastronomi Minang dengan pendekatan yang lebih modern tanpa meninggalkan akar tradisinya. Kami ingin setiap tamu yang datang merasakan kehangatan budaya dan kekayaan rasa dalam setiap sajian yang kami hadirkan," kata Athari Gauthi Ardi, Chief Executive Officer (CEO) Nan Lamak, Sabtu (21/2).

Restoran Rumah Makan Nan Lamak resmi dibuka pada Sabtu (21/2) di Jl. Terogong Raya No.17, Jakarta Selatan. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, turut melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian sebagai simbol resmi dibukanya Rumah Makan Padang Nan Lamak. (Nas/P-3)