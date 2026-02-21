Porsi Jumbo, Rasa Juara: Nasi Curry Kantin Kendal Jadi Menu Favorit Banyak Orang

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI antara deretan menu favorit di Kantin Kendal, satu sajian ini selalu berhasil mencuri perhatian: Nasi Curry Kantin Kendal. Berada di kawasan Jalan Kendal, Menteng, Jakarta Pusat, kantin ini dikenal sebagai titik kuliner favorit para pekerja kantor dan warga sekitar yang mencari makanan enak, cepat, dan mengenyangkan di tengah padatnya aktivitas kota.

Sebagai pemilik Kantin Kendal, Rayhan Christian Siego menghadirkan kantin ini bukan sekadar sebagai tempat makan, tetapi sebagai ruang kuliner harian yang nyaman dan hidup. Setiap jam makan siang, suasananya nyaris tak pernah sepi. Pengunjung datang berombongan, mengantre dengan sabar, dan sebagian besar langsung mengincar satu menu andalan: nasi curry.

Bukan sekadar nasi kari biasa, menu ini dikenal dengan porsi melimpah, rasa kuah kari yang khas, dan harga yang ramah di kantong, kombinasi yang membuat pengunjung rela mengantre, bahkan di jam-jam sibuk.

Menurut Endhita, selaku Sosial Media & Marketing Kantin Kendal, rahasia kepopuleran nasi curry ini terletak pada keberanian menyajikan porsi yang benar-benar “niat”. Dalam satu piring, pengunjung sudah mendapatkan nasi hangat, kuah kari kental, potongan katsu besar, telur, aneka sayuran, serta kondimen tambahan yang membuat setiap suapan terasa lengkap dan memuaskan.

Yang membuatnya makin dicari, setiap paket nasi curry sudah termasuk es teh gratis. Detail sederhana, tapi terasa spesial terutama bagi pelanggan setia yang datang saat jam makan siang dan ingin makan enak tanpa harus merogoh kocek dalam.

“Kuah karinya kental dengan rasa khas, harganya pun tidak menyentuh Rp40 ribu. Dengan porsi sebesar itu, wajar kalau nasi curry jadi menu andalan kami,” ujar Endhita.

Di dapur Kantin Kendal, konsistensi rasa dijaga oleh tim chef berpengalaman Harry Ibrahim, Bayu Prandana, dan Gunawan yang memastikan setiap porsi nasi curry selalu hadir dengan kualitas yang sama, baik untuk pelanggan lama maupun yang baru pertama kali datang.

Tak heran jika karyawan kantor menjadi pelanggan paling dominan, terutama pada hari kerja (Senin–Jumat). Bahkan sering kali, satu pembeli datang bersama lima hingga sepuluh rekan kantor sekaligus karena porsinya yang dinilai sangat worth it. Sementara di sore hari, giliran anak sekolah, karyawan pulang kerja, hingga pengunjung umum yang penasaran ingin mencicipi nasi curry Kantin Kendal.

Popularitasnya juga terasa saat bulan Ramadan. Nasi curry Kantin Kendal menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa, karena porsinya yang mengenyangkan dan cocok disantap setelah seharian berpuasa.

Tak hanya ramai di gerai, pesanan online nasi curry Kantin Kendal juga terus mengalir. Dalam satu waktu, pesanan yang masuk bisa lebih dari tiga order sekaligus—menunjukkan bahwa daya tarik menu ini tidak hanya kuat secara offline, tetapi juga di layanan pesan antar.

Di balik ramainya antrean, Kantin Kendal tetap mengutamakan pelayanan yang sigap dan ramah. Dari pelanggan datang hingga pulang, tim berupaya memastikan pengalaman makan yang nyaman dan menyenangkan.

“Kantin Kendal bukan sekadar tempat makan, tapi tempat kami memenuhi kepuasan pelanggan,” tambah Endhita.

Dengan lokasi strategis di pusat kota, porsi besar, rasa konsisten, harga bersahabat, dan pelayanan yang optimal, tak berlebihan jika Nasi Curry Kantin Kendal disebut sebagai primadona kuliner sekaligus menu andalan yang selalu dirindukan pelanggan. (H-2)