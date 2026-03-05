Mengenal Sate Bulayak yang Jadi Menu Pilihan Berbuka Puasa di Lombok

Ilustrasi(ANTARA/SUGIHARTO PURNAMA)

KULINER sate bulayak dengan sensasi rasa pedas dan gurih menjadi salah satu menu pilihan berbuka puasa bagi umat Muslim di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Gurih bumbu berpadu potongan cabai rawit yang pedas bikin sate bulayak cocok dimakan saat berbuka puasa," tutur Rahman, seorang pembeli di pusat kuliner Sate Bulayak Narmada, Lombok Barat, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/3).

Demi menikmati hidangan legendaris ini langsung di tempat asalnya, Rahman memboyong anak dan istrinya berkendara belasan kilometer dari Kota Mataram menuju Kecamatan Narmada. Walaupun biasanya ia menyantap sate serupa di kawasan Jalan Udayana, Mataram, kali ini ia ingin merasakan keautentikan sate bulayak di daerah asalnya.

"Kami baru pertama kali ke sini karena tertarik dengan keramaian sentra kuliner Sate Bulayak Narmada," tambah Rahman.

Secara historis, sate bulayak merupakan makanan khas dari Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Namun saat ini, hidangan tersebut sudah sangat mudah ditemukan di berbagai titik keramaian dan destinasi wisata di Lombok.

Keunikan sate ini terletak pada "bulayak", yaitu lontong berbentuk kerucut panjang yang dibalut daun aren atau kelapa muda dalam bahasa Sasak. Hidangan ini disajikan bersama sate daging yang diguyur kuah santan kental kaya rempah.

Kombinasi rasa gurih santan dan pedasnya cabai rawit menjadi sajian yang nikmat disantap. Apalagi, harganya yang ekonomis membuat kuliner ini digemari oleh semua lapisan masyarakat.

Selama bulan suci Ramadan, para pedagang biasanya mulai jualan sate bulayak dari sore hari hingga jam 10 malam. Antusiasme pembeli biasanya memuncak menjelang waktu berbuka, khususnya saat akhir pekan.

Budi, salah satu penjual di sana, mengungkapkan bahwa omzet penjualan mulai melonjak sejak hari kesepuluh Ramadan karena banyak warga yang mulai merencanakan buka puasa bersama di luar rumah.

"Harga sate bulayak Rp20.000 per porsi, ada banyak pilihan sate mulai dari ayam, daging, dan jeroan sapi," jelas Budi terkait menu yang ditawarkannya.(H-2)