Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Tamarin Hotel Jakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program “Kampoeng Ramadhan”, sebuah konsep iftar bernuansa kampung tradisional yang hangat, lengkap dengan ragam kuliner Nusantara dan suasana kebersamaan yang penuh makna.
Melalui konsep All You Can Eat Iftar dengan harga IDR150.000 nett per pax, Kampoeng Ramadhan menghadirkan lebih dari 40 pilihan menu Nusantara setiap harinya. Sajian ini mencakup live cooking stall, buffet tradisional, aneka takjil khas Ramadan, dessert, hingga jajanan pasar favorit yang menggugah nostalgia.
Sebagai daya tarik utama, Tamarin Hotel Jakarta menghadirkan signature dish berbagai variasi sate Nusantara, seperti Sate Ayam Madura, Sate Ayam Kajang, Sate Ayam Maranggi, dan Sate Padang, yang disajikan dengan bumbu khas dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran sate Nusantara ini menjadi simbol kekayaan cita rasa lokal yang memperkaya pengalaman berbuka puasa para tamu.
Tak hanya menghadirkan kelezatan kuliner, Kampoeng Ramadhan juga menawarkan berbagai promo spesial Ramadan, antara lain:
“Kampoeng Ramadhan kami hadirkan sebagai perayaan rasa dan kebersamaan, dengan menghadirkan lebih dari 40 menu Nusantara serta signature sate dari berbagai daerah sebagai pengalaman berbuka puasa yang autentik dan berkesan,” ujar perwakilan manajemen Tamarin Hotel Jakarta.
Berlokasi strategis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, program Kampoeng Ramadhan di Tamarin Hotel Jakarta menjadi pilihan tepat untuk menikmati momen berbuka puasa dengan hidangan lengkap, suasana nyaman, dan nilai lebih dalam satu pengalaman.
Email: [email protected]
Tamarin Hotel Jakarta
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 77, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Menyambut bulan suci Ramadhan, Golden Tulip Essential Tangerang dengan bangga mempersembahkan program berbuka puasa spesial bertajuk “Kampoeng Ramadhan”.
Pengalaman Iftar Bernuansa Tradisional dengan Beragam Promo Menarik.
Menyambut bulan suci Ramadhan, Grand Arkenso Parkview Hotel Semarang menghadirkan promo spesial berbuka puasa dengan tema Kampoeng Ramadhan.
Para tamu dapat menikmati lebih dari 30 menu berbeda di setiap harinya. Hanya dengan Rp144.300,- nett/orang, tamu dapat menyantap sajian dengan konsep All You Can Eat/makan sepuasnya.
Untuk informasi dan pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp 082136304848 atau telepon 0274-488488.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Lorin Solo Hotel menghadirkan konsep iftar Silk Road dengan perpaduan menu Tiongkok dan Timur Tengah, sementara Syariah Hotel Solo menawarkan kuliner Nusantara tematik setiap hari.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved