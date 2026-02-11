Ilustrasi(Dok Tamarin Hotel Jakarta )

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Tamarin Hotel Jakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program “Kampoeng Ramadhan”, sebuah konsep iftar bernuansa kampung tradisional yang hangat, lengkap dengan ragam kuliner Nusantara dan suasana kebersamaan yang penuh makna.

Melalui konsep All You Can Eat Iftar dengan harga IDR150.000 nett per pax, Kampoeng Ramadhan menghadirkan lebih dari 40 pilihan menu Nusantara setiap harinya. Sajian ini mencakup live cooking stall, buffet tradisional, aneka takjil khas Ramadan, dessert, hingga jajanan pasar favorit yang menggugah nostalgia.

Sebagai daya tarik utama, Tamarin Hotel Jakarta menghadirkan signature dish berbagai variasi sate Nusantara, seperti Sate Ayam Madura, Sate Ayam Kajang, Sate Ayam Maranggi, dan Sate Padang, yang disajikan dengan bumbu khas dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran sate Nusantara ini menjadi simbol kekayaan cita rasa lokal yang memperkaya pengalaman berbuka puasa para tamu.

Tak hanya menghadirkan kelezatan kuliner, Kampoeng Ramadhan juga menawarkan berbagai promo spesial Ramadan, antara lain:

Promo Buy 5 Get 1 Free, ideal untuk buka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja

Kesempatan memenangkan Stay Voucher Menginap (syarat & ketentuan berlaku)

“Kampoeng Ramadhan kami hadirkan sebagai perayaan rasa dan kebersamaan, dengan menghadirkan lebih dari 40 menu Nusantara serta signature sate dari berbagai daerah sebagai pengalaman berbuka puasa yang autentik dan berkesan,” ujar perwakilan manajemen Tamarin Hotel Jakarta.

Berlokasi strategis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, program Kampoeng Ramadhan di Tamarin Hotel Jakarta menjadi pilihan tepat untuk menikmati momen berbuka puasa dengan hidangan lengkap, suasana nyaman, dan nilai lebih dalam satu pengalaman.

Informasi & Reservasi

Very: +62 851-1718-7135

Ermi: +62 821-2515-7733

Email: [email protected]

Tamarin Hotel Jakarta

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 77, Gondangdia, Menteng

Jakarta Pusat 10350

