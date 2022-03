Kampoeng Ramadhan Sajikan Sajian Nusantara, Timur Tengah, hingga Jajanan Anak Sekolah

DI tahun ini Royal Ambarrukmo Yogyakarta menyiapkan sajian super istimewa all you can eat di Samazana Restaurant, Kampoeng Ramadhan. Meski diberi nama Kampoeng Ramadhan yang sudah melekat namanya dengan Royal Ambarrukmo Yogyakarta dan khas menghadirkan aneka sajian menu nusantara paling lengkap dan berganti tiap harinya, kali ini makin lengkap dengan hadirnya menu-menu Timur Tengah yang juga menjadi hidangan favorit dan selalu dicari tiap bulan Ramadhan. Selain itu juga hadir di live station aneka kuliner atau jajanan anak sekolah yang dimasak langsung dan disajikan panas seperti jajanan anak sekolah sesungguhnya.



Paket Kampoeng Ramadhan ini dibanderol dengan harga Rp238.000 per orang. Dan tersedia Senin hingga Minggu mulai pukul 17.30, mulai 2 April 2022.



Selain itu Royal Ambarrukmo menghadirkan pula paket-paket Ramadhan 'di rumah saja- dengan konsep hantaran.



Paket hantaran dapat dinikmati di rumah atau untuk berkirim berkat bagi sanak keluarga, rekan bisnis, dan sahabat atau juga untuk berdonasi di bulan yang penuh ampunan ini. Hadir dua jenis paket yang tentunya dikemas secara istimewa dengan kotak hantaran bambu seperti rantang dengan nama Kembul Bujana dan juga paket hantaran minimalis dengan kotak besek bambu besar yang diberi nama Sega Berkat.



Dua paket berbeda ini sangat terjangkau sebagai hantaran istimewa bagi siapapun. Karena selain setiap paket disediakan dua menu pilihan utama, juga masing-masing memiliki harga terjangkau. Kembul Bujana Rp398.000 nett per paket sedangkan Sega Berkat dengan harga Rp88.000 nett per paket.



Menu pilihan Kembul Bujana dapat dinikmati untuk 5 hingga 6 orang, di antaranya sudah termasuk nasi gurih, ayam kampung bakar utuh bumbu areh, gule daun singkong teri, soun cabe hijau dan ebi, telor pindang, teri kipas goreng kriuk, sambal tempe dan pete, peyek kacang, dan es sirsak.



Sementara Sega Berkat untuk menu porsian dengan pilihan nasi gurih, nasi merah atau nasi putih, dengan lauk pilihan seperti ayam taliwang atau lapis daging atau opor ayam pedas, dengan hidangan penyerta seperti Trancam Lombok, Sate Bulayak, Soun Pedas, Telor Balado atau Sambal Goreg Kentang, dan minuman segar sebagai pendamping di antaranya ada Es Cincau Gula Merah, Es Kelapa Muda Jelly, atau Es Blewah.



Kedua paket tersebut dapat dipesan maksimal dua hari sebelum hari pengiriman, dan minimal pemesan berlaku untuk paket Kembul Bujana minimal 2 paket, untuk Sega Berkat minimal pemesanan 12 paket dengan jarak kirim kurang lebih 7 km dari Royal Ambarrukmo Yogyakarta daj tidak dipungut biaya pengiriman. Jika melebihi jarak pengiriman berlaku tambahan biaya.



Pemesanan dapat dilakukan sejak saat ini, mengingat paket tersebut sangat diminati korporasi dan pribadi untuk saling berkirim hantaran kepada para keluarga dari kolega dan relasi bisnis, pun pernah untuk dikirim ke panti asuhan di Yogyakarta.



Untuk informasi dan pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp ke FB Sales Royal Ambarrukmo Yogyakarta di 082136304848 atau melalui telepon hotline di nomor 0274-488488. (OL-10)