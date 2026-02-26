Warga Medan Merapat! Ini Jadwal Buka Puasa & Azan Maghrib Hari Ini 26 Februari 2026, Ada Perubahan Waktu?

Jadwal Buka Puasa & Azan Maghrib Hari Ini 26 Februari 2026(Freepik)

MENJALANKAN ibadah puasa di bulan Ramadan memerlukan kedisiplinan waktu, terutama saat menantikan momen berbuka. Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, berikut adalah informasi resmi mengenai azan maghrib hari ini dan jadwal buka puasa Medan yang dirilis oleh Binmas Islam Kementerian Agama RI.

Info Buka Puasa Medan Hari Ini

Hari/Tanggal: Kamis, 26 Februari 2026 (8 Ramadan 1447 H)

Azan Maghrib Medan: 18:42 WIB

Waktu Buka Puasa: 18:42 WIB

Detail Jadwal Salat Medan 26 Februari 2026

Ketepatan waktu ibadah sangat krusial bagi warga Medan. Berikut adalah tabel jadwal lengkap mulai dari Imsak hingga Isya untuk hari ini:

Waktu Salat Jam (WIB) Imsak 05:12 Subuh 05:22 Zuhur 12:42 Asar 15:58 Maghrib (Buka Puasa) 18:42 Isya 19:51

Pentingnya Memantau Jadwal Buka Puasa Medan

Mengetahui jadwal buka puasa Medan secara akurat membantu umat Muslim mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mengingat durasi puasa yang cukup panjang, menyegerakan buka puasa saat azan maghrib Medan berkumandang adalah amalan yang sangat disarankan.

Bagi Anda yang sedang berada di perjalanan atau sedang mencari tempat buka puasa medan, pastikan untuk tetap memantau waktu melalui aplikasi resmi atau siaran radio setempat yang merujuk pada data Kemenag.

Momen buka puasa hari ini di Medan juga menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga atau kerabat. Beberapa lokasi populer untuk berburu takjil seperti kawasan Jalan Dr. Mansyur dan Lapangan Merdeka biasanya mulai ramai sejak sore hari menjelang azan maghrib hari ini.

Demikian informasi mengenai jadwal buka puasa dan waktu azan maghrib Medan untuk Kamis, 26 Februari 2026. Semoga ibadah puasa Anda hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. (Z-10)