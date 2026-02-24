Jadwal Azan Maghrib Medan Hari Ini Selasa 24 Februari 2026: Cek Waktu Buka Puasa di Sini!

Headline
BAGI umat Muslim di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, mengetahui jadwal azan maghrib hari ini, Selasa, 24 Februari 2026, sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kumandang azan maghrib merupakan tanda resmi untuk buka puasa hari ini yang kini telah memasuki hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam telah merilis jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatra Utara. Data ini menjadi acuan utama bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah tepat waktu.
Berdasarkan data resmi Binmas Islam Kemenag, berikut adalah detail waktu buka puasa dan salat untuk wilayah Medan hari ini:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.12 WIB
|Subuh
|05.22 WIB
|Zuhur
|12.42 WIB
|Asar
|15.59 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.43 WIB
|Isya
|19.52 WIB
Untuk wilayah Kota Medan, waktu azan maghrib jatuh pada pukul 18.43 WIB. Saat waktu tersebut tiba, umat Muslim disunnahkan untuk segera membatalkan puasa.
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."
Selain memperhatikan waktu azan maghrib hari ini, warga juga diingatkan untuk terus menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah di bulan suci. Mengonsumsi air putih yang cukup saat buka puasa dan sahur sangat dianjurkan untuk menjaga hidrasi tubuh.
Demikian informasi mengenai jadwal azan maghrib dan waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya pada Selasa, 24 Februari 2026. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
