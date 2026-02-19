Jam Berapa Azan Maghrib Bandung Hari Ini? Cek Jadwal Buka Puasa 1 Ramadhan 1447 H di sini

Headline
UMAT Muslim di wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini resmi menjalankan ibadah puasa pertama di bulan Ramadhan 1447 Hijriah, Kamis (19/2). Berdasarkan jadwal resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, waktu berbuka puasa atau azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandung jatuh pada pukul 18.20 WIB.
Penetapan 1 Ramadhan 1447 H ini sebelumnya telah disahkan melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Selasa malam. Bagi warga di wilayah Bandung Raya, terdapat sedikit perbedaan waktu beberapa menit tergantung pada titik koordinat lokasi masing-masing.
|Wilayah
|Waktu Maghrib (WIB)
|Kota Bandung
|18.20
|Kabupaten Bandung (Soreang)
|18.20
|Kota Cimahi
|18.20
|Kabupaten Bandung Barat
|18.21
Sambil menunggu waktu berbuka, berikut adalah doa buka puasa yang dapat diamalkan sesuai sunnah:
"Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Paling Penyayang."
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang sering mengguyur wilayah Bandung pada sore hari saat waktu ngabuburit. Pastikan untuk selalu memantau info cuaca terkini dari BMKG agar aktivitas berburu takjil tetap aman dan nyaman.
Selain jadwal buka puasa, warga juga disarankan mengecek kembali jadwal imsakiyah untuk hari kedua Ramadhan esok agar persiapan sahur dapat dilakukan lebih awal. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh warga Bandung.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Bandung satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861769/ramadan-imsakiyah-bandung-2026. (Z-10)
