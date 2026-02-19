Headline
BAGI warga Kota Medan dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026 (1 Ramadan 1447 H), jadwal azan maghrib merupakan informasi yang sangat krusial. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkapnya.
Maghrib: 18:43 WIB
Isya: 19:52 WIB
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:13
|Subuh
|05:23
|Zuhur
|12:43
|Ashar
|16:01
|MAGHRIB (BUKA PUASA)
|18:43
|Isya
|19:52
Jadwal ini mencakup seluruh wilayah Kota Medan. Untuk wilayah Binjai dan Deli Serdang, perbedaan waktu berbuka diperkirakan hanya sekitar 1 menit. Masyarakat diimbau untuk menyegerakan berbuka puasa begitu mendengar azan maghrib berkumandang.
Pemerintah melalui Sidang Isbat sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Dengan mengetahui jadwal resmi ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih teratur dan tenang.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
