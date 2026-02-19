Cek jadwal buka puasa hari ini di Medan & sekitarnya, Kamis 19 Februari 2026.(Freepik)

BAGI warga Kota Medan dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026 (1 Ramadan 1447 H), jadwal azan maghrib merupakan informasi yang sangat krusial. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkapnya.

Waktu Buka Puasa Medan Hari Ini

Maghrib: 18:43 WIB

Isya: 19:52 WIB

Jadwal Imsakiyah & Sholat Medan (19 Februari 2026)

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:13 Subuh 05:23 Zuhur 12:43 Ashar 16:01 MAGHRIB (BUKA PUASA) 18:43 Isya 19:52

Jadwal ini mencakup seluruh wilayah Kota Medan. Untuk wilayah Binjai dan Deli Serdang, perbedaan waktu berbuka diperkirakan hanya sekitar 1 menit. Masyarakat diimbau untuk menyegerakan berbuka puasa begitu mendengar azan maghrib berkumandang.

Pemerintah melalui Sidang Isbat sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Dengan mengetahui jadwal resmi ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih teratur dan tenang.

