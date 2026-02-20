Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI hari ketiga bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Sabtu, 21 Februari 2026, umat Muslim di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah agar ibadah puasa berjalan lancar. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkap untuk hari ini.
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:28 WIB
|SUBUH
|04:38 WIB
|ZUHUR
|12:07 WIB
|ASAR
|15:15 WIB
|MAGRIB (Buka Puasa)
|18:19 WIB
|ISYA
|19:25 WIB
Catatan Penting: Waktu Imsak hari ini di Indonesia ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai tanda bagi umat Muslim untuk segera menyelesaikan makan sahur dan membersihkan mulut.
Pada hari ketiga Ramadan, metabolisme tubuh biasanya mulai menyesuaikan diri. Pastikan Anda tetap mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur (minimal 2-3 gelas) dan menghindari makanan yang terlalu asin agar tidak cepat merasa haus di siang hari saat cuaca Bandung sedang terik.
Bagi Anda yang berencana melakukan aktivitas ngabuburit di Kota Bandung, beberapa titik seperti kawasan Jalan Asia Afrika, Lapangan Gasibu, dan Alun-alun Bandung diprediksi akan mulai ramai menjelang waktu Magrib pada pukul 18:19 WIB nanti.
Demikian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Bandung. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat dan imsakiyah harian hanya di Media Indonesia untuk memastikan ketepatan waktu ibadah Anda. (Z-10)
Cek jadwal buka puasa Bandung hari ini, Kamis 19 Februari 2026 (1 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan jam azan Maghrib Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan KBB.
Cek jadwal imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H (2026) resmi Bimas Islam Kemenag. Lengkap dengan waktu buka puasa hari ini, imsak, dan jadwal sholat 30 hari.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Jangan sampai terlewat! Cek jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya, Jumat 27 Februari 2026 (4 Ramadan 1447 H) lengkap dengan waktu subuh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved