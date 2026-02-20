Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Jadwal Imsak Bandung 21 Februari 2026/3 Ramadan 1447 H: Persiapkan Fisik di Hari Ketiga Ramadan

 Gana Buana
20/2/2026 23:55
Jadwal imsak hari ini wilayah Bandung dan sekitarnya.(Freepik)

MEMASUKI hari ketiga bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Sabtu, 21 Februari 2026, umat Muslim di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya perlu memperhatikan kembali jadwal imsakiyah agar ibadah puasa berjalan lancar. Berdasarkan data resmi dari Binmas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, berikut adalah jadwal lengkap untuk hari ini.

Jadwal Imsak Hari Ini (21 Februari 2026)

Waktu Ibadah Jam (WIB)
IMSAK 04:28 WIB
SUBUH 04:38 WIB
ZUHUR 12:07 WIB
ASAR 15:15 WIB
MAGRIB (Buka Puasa) 18:19 WIB
ISYA 19:25 WIB

Catatan Penting: Waktu Imsak hari ini di Indonesia ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai tanda bagi umat Muslim untuk segera menyelesaikan makan sahur dan membersihkan mulut.

Tips Puasa Hari Ketiga

Pada hari ketiga Ramadan, metabolisme tubuh biasanya mulai menyesuaikan diri. Pastikan Anda tetap mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur (minimal 2-3 gelas) dan menghindari makanan yang terlalu asin agar tidak cepat merasa haus di siang hari saat cuaca Bandung sedang terik.

Bagi Anda yang berencana melakukan aktivitas ngabuburit di Kota Bandung, beberapa titik seperti kawasan Jalan Asia Afrika, Lapangan Gasibu, dan Alun-alun Bandung diprediksi akan mulai ramai menjelang waktu Magrib pada pukul 18:19 WIB nanti.

Demikian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Bandung. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat dan imsakiyah harian hanya di Media Indonesia untuk memastikan ketepatan waktu ibadah Anda. (Z-10)

 



Editor : Gana Buana
