Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Cek Jadwal Imsak Medan Hari Ini 1 Maret 2026 Agar tak Salah Waktu Sahur!

 Gana Buana
01/3/2026 01:05
Cek Jadwal Imsak Medan Hari Ini 1 Maret 2026 Agar tak Salah Waktu Sahur!
Jadwal Imsak Medan Hari Ini.(Freepik)

Bagi umat Islam di wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, mengetahui jadwal imsak hari ini sangatlah penting sebagai panduan batas akhir makan sahur.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsakiyah Medan untuk hari Minggu, 1 Maret 2026.

Minggu, 29 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1447 Hijriah. Ketepatan waktu dalam memulai puasa menjadi kunci agar ibadah berjalan sesuai syariat. Selain waktu imsak, informasi ini juga memuat detail mengenai azan subuh hari ini agar Anda bisa bersiap melaksanakan salat fardu tepat waktu.

Tabel Jadwal Imsakiyah Medan dan Waktu Salat (1 Maret 2026)

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 05:11 WIB
Subuh 05:21 WIB
Terbit 06:33 WIB
Zuhur 12:41 WIB
Asar 15:56 WIB
Maghrib (Buka Puasa) 18:42 WIB
Isya 19:51 WIB

Pentingnya Jadwal Imsak Medan dan Persiapan Sahur

Dengan jadwal imsak Medan yang jatuh pada pukul 05:11 WIB, warga diimbau untuk menyelesaikan aktivitas makan sahur setidaknya 10 menit sebelum waktu tersebut. Jeda waktu antara imsak dan subuh medan (pukul 05:21 WIB) dapat digunakan untuk membaca niat puasa, membersihkan diri, atau memperbanyak zikir menjelang azan subuh hari ini.

Bagi Anda yang mencari jadwal imsak hari ini secara rutin, pastikan untuk selalu merujuk pada sumber yang kredibel seperti Bimas Islam Kemenag guna menghindari perbedaan waktu yang signifikan. Mengingat hari ini adalah hari libur, momen sahur bersama keluarga bisa menjadi ajang mempererat silaturahmi sebelum menyambut waktu subuh medan.

Pantau terus pembaruan jadwal imsakiyah Medan dan waktu salat harian di wilayah Sumatera Utara hanya di Media Indonesia untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. (Z-10)



Editor : Gana Buana
