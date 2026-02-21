Headline
MEMASUKI hari ke-6 bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah Kota Medan dan sekitarnya perlu memantau jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa berjalan lancar. Ketepatan waktu sahur sangat bergantung pada informasi jadwal imsak yang akurat sebagai batas akhir makan dan minum sebelum fajar menyingsing.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya pada Selasa, 24 Februari 2026.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|05:12 WIB
|SUBUH (Azan Subuh)
|05:22 WIB
|TERBIT
|06:34 WIB
|DUHA
|07:02 WIB
|ZUHUR
|12:42 WIB
|ASAR
|15:59 WIB
|MAGRIB (Buka Puasa)
|18:43 WIB
|ISYA
|19:52 WIB
Mengetahui jadwal imsak hari ini membantu warga Medan untuk mengatur pola makan sahur dengan lebih tenang. Jeda waktu 10 menit antara waktu imsak dan azan subuh hari ini merupakan waktu krusial yang digunakan untuk membersihkan mulut dan bersiap melaksanakan salat fardu.
Bagi Anda yang berada di wilayah penyangga seperti Binjai dan Deli Serdang, jadwal imsak umumnya tidak memiliki perbedaan waktu yang signifikan, namun tetap disarankan untuk menyesuaikan dengan kumandang azan subuh hari ini di masjid terdekat guna memastikan ketepatan waktu ibadah.
Pastikan Anda selalu memperbarui informasi jadwal imsak hari ini setiap harinya agar tidak terlewat batas waktu sahur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenag RI. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh warga Medan. (Z-10)
