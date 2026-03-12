Jadwal Imsak Medan & Azan Subuh Hari Ini Jumat, 13 Maret 2026

Headline
MEMASUKI pekan terakhir Ramadan 2026, masyarakat Indonesia masih terus menjalankan ibadan puasa dengan suka cita. Untuk mendukung jalannya ibadah puasa, sahur yang berkualitas sangat penting, karena itu mengetahui jadwal imsak hari ini merupakan hal krusial untuk mengatur waktu santap sahur agar tidak terburu-buru.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kemenag RI, hari ini Jumat, 13 Maret 2026 bertepatan dengan 23 Ramadan 1447 H. Berikut adalah rincian lengkap jadwal imsak Medan dan azan subuh Medan hari ini.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:08
|Subuh
|05:18
|Terbit
|06:29
|Duha
|06:56
|Zuhur
|12:38
|Asar
|15:48
|Magrib (Buka Puasa)
|18:40
|Isya
|19:49
Membaca niat merupakan rukun puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Berikut adalah lafal niat puasa Ramadan yang dapat dibaca saat sahur atau sebelum waktu subuh tiba:
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: "Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."
Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini dan azan subuh hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kita semua.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (H-3)
