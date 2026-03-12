Jadwal Imsak Medan & Azan Subuh Hari Ini Jumat, 13 Maret 2026

Ilustrasi sahur.(Dok. Freepik)

MEMASUKI pekan terakhir Ramadan 2026, masyarakat Indonesia masih terus menjalankan ibadan puasa dengan suka cita. Untuk mendukung jalannya ibadah puasa, sahur yang berkualitas sangat penting, karena itu mengetahui jadwal imsak hari ini merupakan hal krusial untuk mengatur waktu santap sahur agar tidak terburu-buru.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kemenag RI, hari ini Jumat, 13 Maret 2026 bertepatan dengan 23 Ramadan 1447 H. Berikut adalah rincian lengkap jadwal imsak Medan dan azan subuh Medan hari ini.

Tabel Jadwal Imsakiyah Medan 13 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:08 Subuh 05:18 Terbit 06:29 Duha 06:56 Zuhur 12:38 Asar 15:48 Magrib (Buka Puasa) 18:40 Isya 19:49

Doa Niat Puasa Ramadan

Membaca niat merupakan rukun puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Berikut adalah lafal niat puasa Ramadan yang dapat dibaca saat sahur atau sebelum waktu subuh tiba:

Baca juga : Update Jadwal Imsak Medan & Azan Subuh Hari Ini Kamis 12 Maret 2026

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: "Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Baca juga : Jadwal Imsak Medan Hari Ini 6 Maret 2026: Jangan Terlambat, Cek Batas Akhir Sahur!

Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini dan azan subuh hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kita semua.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (H-3)