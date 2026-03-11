Update Jadwal Imsak Medan & Azan Subuh Hari Ini Kamis 12 Maret 2026

Jadwal Imsak Medan & Azan Subuh Hari Ini Kamis 12 Maret 2026.(Freepik)

BAGI masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya, mengetahui jadwal imsak hari ini merupakan hal krusial untuk mengatur waktu santap sahur. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kemenag RI, Kamis 12 Maret 2026 bertepatan dengan 22 Ramadan 1447 H.

Ketepatan waktu sangat penting agar ibadah puasa diawali dengan tenang tanpa rasa was-was. Berikut adalah rincian jadwal imsak Medan dan waktu azan subuh Medan untuk hari ini.

Tabel Jadwal Imsakiyah Medan 12 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:08 Subuh 05:18 Terbit 06:29 Duha 06:56 Zuhur 12:38 Asar 15:48 Magrib (Buka Puasa) 18:40 Isya 19:49

Pentingnya Memperhatikan Jadwal Imsak Medan

Waktu imsak hari ini di Medan jatuh pada pukul 05:08 WIB. Jeda waktu sekitar 10 menit menuju azan subuh hari ini hendaknya digunakan untuk menyelesaikan makan sahur, membersihkan mulut, dan membaca niat puasa.

Perlu diingat bahwa subuh medan hari ini jatuh pada pukul 05:18 WIB. Saat azan berkumandang, itulah tanda resmi dimulainya waktu berpuasa bagi umat Muslim. Oleh karena itu, memantau jadwal imsak hari ini sangat membantu agar kita tidak melampaui batas waktu sahur yang telah ditentukan.

Doa Niat Puasa Ramadan:

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini dan azan subuh hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)