Jadwal Imsak Medan Hari Ini 6 Maret 2026: Jangan Terlambat, Cek Batas Akhir Sahur!

MEMASUKI pertengahan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama bagi umat Muslim di Kota Medan agar ibadah puasa berjalan optimal. Mengetahui jadwal imsak hari ini sangat penting sebagai pengingat batas akhir makan sahur sebelum memasuki waktu subuh.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, terdapat penyesuaian waktu setiap harinya. Untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, jadwal imsak Medan pada Jumat, 6 Maret 2026, jatuh pada pukul 05.09 WIB.
Bagi Anda yang sedang mempersiapkan santap sahur, sangat disarankan untuk memperhatikan jadwal imsak hari ini agar tidak terburu-buru saat mendekati waktu fajar. Setelah waktu imsak berlalu, umat Muslim memiliki jeda sekitar 10 menit sebelum berkumandangnya azan subuh Medan.
Berikut adalah detail jadwal lengkap untuk waktu imsak, subuh medan, hingga waktu berbuka untuk wilayah Kota Medan:
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|05.09 WIB
|Subuh
|05.19 WIB
|Zuhur
|12.39 WIB
|Asar
|15.52 WIB
|Magrib (Buka Puasa)
|18.42 WIB
|Isya
|19.50 WIB
Berdasarkan tabel di atas, azan subuh hari ini di wilayah Medan akan berkumandang pada pukul 05.19 WIB. Pastikan Anda telah menyelesaikan aktivitas makan dan minum sebelum waktu subuh medan tersebut tiba.
Pemerintah melalui Kemenag terus memperbarui data imsakiyah untuk memastikan akurasi waktu ibadah di setiap daerah. Dengan mengikuti jadwal imsak Medan yang akurat, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan disiplin.
Selain memantau azan subuh hari ini, warga Medan juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan selama berpuasa dengan mengonsumsi nutrisi seimbang saat sahur dan berbuka. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi mengenai jadwal imsak hari ini setiap harinya melalui kanal resmi Media Indonesia.
