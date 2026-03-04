Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Jadwal Imsak Hari Ini Medan & Waktu Azan Subuh Kamis 5 Maret 2026

 Gana Buana
05/3/2026 01:30
Jadwal Imsak Hari Ini Medan & Waktu Azan Subuh Kamis 5 Maret 2026
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026.(Freepik)

Menyambut waktu sahur di bulan Ramadan 1447 H, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, Kamis, 5 Maret 2026. Data ini dirilis resmi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI.

Jadwal Imsak Medan dan Sekitarnya: Kamis, 5 Maret 2026

Bagi umat Muslim di Sumatera Utara, khususnya di Ibu Kota Provinsi, mengetahui jadwal imsak Medan sangat penting sebagai penanda batas akhir waktu sahur. Pada hari ke-15 Ramadan 1447 H ini, waktu imsak jatuh pada pukul 05:10 WIB.

Setelah waktu imsak, umat Muslim memiliki waktu sekitar 10 menit untuk bersiap-siap sebelum azan subuh Medan berkumandang. Berdasarkan jadwal resmi, waktu subuh Medan hari ini jatuh pada pukul 05:20 WIB.

Baca juga : Jadwal Imsak Hari Ini Medan Selasa 3 Maret 2026, Beserta Waktu Azan Subuh

Rincian Jadwal Salat Medan - 5 Maret 2026:

  • Imsak: 05:10 WIB
  • Subuh: 05:20 WIB
  • Terbit: 06:32 WIB
  • Zuhur: 12:40 WIB
  • Asar: 15:54 WIB
  • Magrib: 18:42 WIB
  • Isya: 19:50 WIB

Pentingnya Memantau Jadwal Imsakiyah

Memperhatikan jadwal imsak hari ini membantu jamaah agar tidak terlambat menyelesaikan santap sahur. Meskipun batas dimulainya puasa adalah saat azan subuh hari ini berkumandang, waktu imsak berfungsi sebagai peringatan agar kita bisa membersihkan diri dan mempersiapkan niat dengan lebih tenang.

Pastikan Anda selalu merujuk pada sumber resmi Kemenag untuk mendapatkan jadwal imsak Medan yang akurat setiap harinya agar ibadah puasa berjalan dengan lancar dan khusyuk. (Z-10)



Editor : Gana Buana
