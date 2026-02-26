Jadwal Imsak Medan Jumat 27 Februari: Batas Sahur dan Azan Subuh Terbaru!

Jadwal Imsak Medan Jumat 27 Februari.(Freepik)

Bagi umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui jadwal imsak hari ini sangatlah penting untuk memastikan batas akhir waktu sahur.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak medan dan waktu salat untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 27 Februari 2026.

Rincian Jadwal Imsak dan Azan Subuh Medan

Pada hari Jumat ini, jadwal imsak untuk wilayah Kota Medan ditetapkan pada pukul 05:12 WIB.

Selisih waktu antara imsak dan azan subuh hari ini adalah 10 menit, yang menjadi waktu krusial bagi warga untuk segera menyelesaikan santap sahur.

Waktu Ibadah Jam (WIB) Imsak 05:12 Subuh 05:22 Terbit 06:34 Zuhur 12:41 Asar 15:57 Magrib (Buka Puasa) 18:42 Isya 19:51

Mengetahui jadwal imsak hari ini membantu warga Medan untuk mengatur waktu istirahat dan persiapan sahur dengan lebih baik. Dengan mengikuti jadwal imsak medan hari ini, Anda dapat menghindari keterlambatan yang berisiko melewati batas waktu azan subuh hari ini.

Jadwal ini merujuk pada data resmi Bimas Islam Kemenag RI untuk koordinat Kota Medan. Untuk wilayah penyangga seperti Binjai dan Deli Serdang, waktu imsak dapat disesuaikan dengan selisih sekitar 1-2 menit.

Pastikan Anda selalu memantau jadwal imsak hari ini dan jadwal imsak secara berkala agar ibadah puasa tetap terjaga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh warga Medan.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)