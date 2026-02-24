Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026 & Azan Subuh

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Bagi umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui jadwal imsak hari ini adalah hal yang sangat krusial. Batas waktu imsak menjadi penanda bagi kita untuk segera mengakhiri aktivitas sahur sebelum memasuki waktu subuh.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu, 25 Februari 2026 (7 Ramadan 1447 H).
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|05:12 WIB
|SUBUH
|05:22 WIB
|Zuhur
|12:42 WIB
|Asar
|15:58 WIB
|MAGHRIB (Buka Puasa)
|18:43 WIB
|Isya
|19:51 WIB
Berdasarkan jadwal imsak hari ini, umat Muslim di Medan diharapkan sudah menyelesaikan aktivitas sahur sebelum pukul 05:12 WIB. Jeda waktu sepuluh menit menuju azan subuh hari ini pada pukul 05:22 WIB dapat dimanfaatkan untuk persiapan shalat maupun berzikir.
Selain Kota Medan, jadwal imsak ini juga berlaku untuk wilayah penyangga seperti Deli Serdang dan sekitarnya dengan selisih waktu yang tidak terpaut jauh. Selalu pastikan untuk memantau pembaruan jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa Anda berjalan sempurna.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Jangan sampai terlewat! Cek jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya, Jumat 27 Februari 2026 (4 Ramadan 1447 H) lengkap dengan waktu subuh.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan, Jumat 27 Februari 2026. Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk waktu imsak dan azan subuh hari ini di Medan.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya, Kamis 26 Februari 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini dan jadwal imsakiyah Medan resmi Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya, Selasa 24 Februari 2026 / 6 Ramadan 1447 H resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Senin 23 Februari 2026 (5 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Kemenag.
Cek jadwal imsak Jakarta dan sekitarnya hari ini, 23 Februari 2026. Lengkap waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved