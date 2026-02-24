Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026 & Azan Subuh

Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026(Freepik)

Bagi umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui jadwal imsak hari ini adalah hal yang sangat krusial. Batas waktu imsak menjadi penanda bagi kita untuk segera mengakhiri aktivitas sahur sebelum memasuki waktu subuh.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu, 25 Februari 2026 (7 Ramadan 1447 H).

Jadwal Imsakiyah Medan - 25 Februari 2026

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 05:12 WIB SUBUH 05:22 WIB Zuhur 12:42 WIB Asar 15:58 WIB MAGHRIB (Buka Puasa) 18:43 WIB Isya 19:51 WIB

Berdasarkan jadwal imsak hari ini, umat Muslim di Medan diharapkan sudah menyelesaikan aktivitas sahur sebelum pukul 05:12 WIB. Jeda waktu sepuluh menit menuju azan subuh hari ini pada pukul 05:22 WIB dapat dimanfaatkan untuk persiapan shalat maupun berzikir.

Selain Kota Medan, jadwal imsak ini juga berlaku untuk wilayah penyangga seperti Deli Serdang dan sekitarnya dengan selisih waktu yang tidak terpaut jauh. Selalu pastikan untuk memantau pembaruan jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa Anda berjalan sempurna.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)