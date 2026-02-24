Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026 & Azan Subuh

 Gana Buana
25/2/2026 01:38
Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026 & Azan Subuh
Jadwal Imsak Hari Ini Medan Rabu 25 Februari 2026(Freepik)

Bagi umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui jadwal imsak hari ini adalah hal yang sangat krusial. Batas waktu imsak menjadi penanda bagi kita untuk segera mengakhiri aktivitas sahur sebelum memasuki waktu subuh.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu, 25 Februari 2026 (7 Ramadan 1447 H).

Jadwal Imsakiyah Medan - 25 Februari 2026

Waktu Ibadah Jam (WIB)
IMSAK 05:12 WIB
SUBUH 05:22 WIB
Zuhur 12:42 WIB
Asar 15:58 WIB
MAGHRIB (Buka Puasa) 18:43 WIB
Isya 19:51 WIB

Berdasarkan jadwal imsak hari ini, umat Muslim di Medan diharapkan sudah menyelesaikan aktivitas sahur sebelum pukul 05:12 WIB. Jeda waktu sepuluh menit menuju azan subuh hari ini pada pukul 05:22 WIB dapat dimanfaatkan untuk persiapan shalat maupun berzikir.

Selain Kota Medan, jadwal imsak ini juga berlaku untuk wilayah penyangga seperti Deli Serdang dan sekitarnya dengan selisih waktu yang tidak terpaut jauh. Selalu pastikan untuk memantau pembaruan jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa Anda berjalan sempurna. 

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Renungan Ramadan
LOAD MORE
Cahaya Hati
LOAD MORE
Tafsir Al-Misbah
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved