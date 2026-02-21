Headline
MEMASUKI hari keempat bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya perlu memantau jadwal imsak hari ini agar ibadah puasa berjalan lancar. Ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama untuk menjaga stamina dan memastikan batas waktu berhenti makan sebelum fajar.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak dan waktu salat untuk wilayah Kota Medan pada Minggu, 22 Februari 2026.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|05:12 WIB
|AZAN SUBUH
|05:22 WIB
|TERBIT
|06:35 WIB
|DUHA
|07:01 WIB
|ZUHUR
|12:42 WIB
|ASAR
|15:59 WIB
|MAGHRIB (Buka Puasa)
|18:42 WIB
|ISYA
|19:51 WIB
Mengetahui jadwal imsak hari ini sangat krusial sebagai penanda bagi warga Medan untuk segera mengakhiri santap sahur. Waktu imsak yang ditetapkan Kemenag biasanya berjarak 10 menit sebelum azan subuh hari ini berkumandang. Waktu ini berfungsi sebagai ihtiyat atau pengingat waspada agar umat Muslim memiliki kesempatan untuk membersihkan mulut dan memantapkan niat puasa.
Bagi Anda yang berada di wilayah Belawan, Medan Marelan, hingga Deli Serdang, jadwal imsak ini menjadi acuan utama. Pastikan Anda sudah menyelesaikan aktivitas makan dan minum sebelum pukul 05:12 WIB.
Setelah mengetahui jadwal imsak hari ini, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat dan karbohidrat kompleks saat sahur. Hal ini penting mengingat cuaca di Sumatera Utara yang cenderung lembap dan terik agar tubuh tetap terhidrasi hingga waktu berbuka tiba.
Jangan lupa untuk terus memantau pembaruan azan subuh hari ini dan jadwal sholat lainnya untuk menjaga kedisiplinan ibadah Anda selama bulan Ramadan 1447 H.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
