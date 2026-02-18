Jadwal Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H, Cek Jadwal Lengkap 30 Hari di Sini!

Headline
JADWAL Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H (2026) menjadi panduan penting bagi umat Muslim di Kota Kembang untuk menjalankan ibadah puasa dengan tertib. Berdasarkan ketetapan pemerintah, awal puasa tahun ini dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.
Berikut adalah rincian lengkap jadwal imsak, waktu shalat, dan buka puasa untuk wilayah Bandung.
Tabel di bawah ini menyajikan estimasi waktu ibadah selama satu bulan penuh yang bersumber dari data perhitungan astronomis untuk koordinat Kota Bandung.
|Ramdan
|Masehi
|Waktu Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
|1
|19 Februari
|04:28
|04:38
|12:07
|15:16
|18:20
|19:26
|2
|20 Februari
|04:28
|04:38
|12:07
|15:15
|18:19
|19:25
|3
|21 Februari
|04:28
|04:38
|12:07
|15:15
|18:19
|19:25
|4
|22 Februari
|04:28
|04:38
|12:07
|15:14
|18:19
|19:24
|5
|23 Februari
|04:28
|04:38
|12:06
|15:13
|18:18
|19:24
|6
|24 Februari
|04:28
|04:38
|12:06
|15:12
|18:18
|19:23
|7
|25 Februari
|04:29
|04:38
|12:06
|15:11
|18:18
|19:23
|8
|26 Februari
|04:29
|04:38
|12:06
|15:10
|18:17
|19:22
|9
|27 Februari
|04:29
|04:38
|12:05
|15:08
|18:17
|19:22
|10
|28 Februari
|04:29
|04:38
|12:05
|15:07
|18:17
|19:22
|11
|01 Maret
|04:29
|04:38
|12:05
|15:05
|18:16
|19:21
|12
|02 Maret
|04:29
|04:38
|12:05
|15:06
|18:16
|19:21
|13
|03 Maret
|04:29
|04:38
|12:04
|15:06
|18:15
|19:20
|14
|04 Maret
|04:29
|04:38
|12:04
|15:07
|18:15
|19:20
|15
|05 Maret
|04:29
|04:38
|12:04
|15:08
|18:14
|19:19
|16
|06 Maret
|04:29
|04:38
|12:04
|15:08
|18:14
|19:19
|17
|07 Maret
|04:29
|04:38
|12:03
|15:09
|18:14
|19:18
|18
|08 Maret
|04:29
|04:37
|12:03
|15:10
|18:13
|19:18
|19
|09 Maret
|04:29
|04:37
|12:03
|15:10
|18:13
|19:17
|20
|10 Maret
|04:29
|04:37
|12:03
|15:11
|18:12
|19:17
|21
|11 Maret
|04:29
|04:37
|12:02
|15:11
|18:12
|19:16
|22
|12 Maret
|04:29
|04:37
|12:02
|15:12
|18:11
|19:16
|23
|13 Maret
|04:29
|04:37
|12:02
|15:12
|18:11
|19:15
|24
|14 Maret
|04:29
|04:37
|12:01
|15:12
|18:10
|19:15
|25
|15 Maret
|04:29
|04:37
|12:01
|15:13
|18:10
|19:14
|26
|16 Maret
|04:29
|04:37
|12:01
|15:13
|18:09
|19:14
|27
|17 Maret
|04:29
|04:36
|12:01
|15:13
|18:09
|19:13
|28
|18 Maret
|04:29
|04:36
|12:00
|15:13
|18:08
|19:13
|29
|19 Maret
|04:29
|04:36
|12:00
|15:14
|18:08
|19:12
|30
|20 Maret
|04:29
|04:36
|12:00
|15:14
|18:07
|19:1
Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam menentukan waktu shalat dan imsakiyah. Hal ini memastikan bahwa jadwal yang digunakan telah melalui verifikasi ahli falak di Indonesia.
Bagi warga Bandung, perbedaan ketinggian tempat (topografi) terkadang memberikan persepsi waktu fajar yang berbeda. Oleh karena itu, mengikuti jadwal resmi yang sudah dikalibrasi untuk koordinat Kota Bandung adalah langkah paling aman dalam menjalankan ibadah.
Penting: Waktu imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai peringatan untuk menyelesaikan makan sahur. Pastikan Anda selalu memantau siaran televisi atau radio lokal untuk perubahan waktu real-time.
Secara bahasa, imsak berarti menahan. Di Indonesia, waktu imsak digunakan sebagai penanda agar umat Islam segera mengakhiri aktivitas makan dan minum sebelum fajar shadiq (waktu Subuh) tiba. Sementara itu, buka puasa dilakukan tepat saat matahari terbenam yang ditandai dengan kumandang azan Magrib.
Bagi Anda yang berada di wilayah Bandung, disarankan untuk menyiapkan jadwal ini dalam bentuk fisik atau digital guna mempermudah pengaturan waktu ibadah harian. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)
