Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H, Cek Jadwal Lengkap 30 Hari di Sini!

 Gana Buana
18/2/2026 16:44
Jadwal Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H, Cek Jadwal Lengkap 30 Hari di Sini!
Jadwal Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H.(Freepik)

JADWAL Imsakiyah Bandung Ramadan 1447 H (2026) menjadi panduan penting bagi umat Muslim di Kota Kembang untuk menjalankan ibadah puasa dengan tertib. Berdasarkan ketetapan pemerintah, awal puasa tahun ini dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.

Berikut adalah rincian lengkap jadwal imsak, waktu shalat, dan buka puasa untuk wilayah Bandung.

Jadwal Imsakiyah Kota Bandung Ramadan 1447 H / 2026 M

Tabel di bawah ini menyajikan estimasi waktu ibadah selama satu bulan penuh yang bersumber dari data perhitungan astronomis untuk koordinat Kota Bandung.

Baca juga : Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 (1447 H) Seluruh Indonesia: Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Ramdan Masehi Waktu Imsak Subuh  Dzuhur  Ashar Maghrib Isya
1 19 Februari 04:28 04:38 12:07 15:16 18:20 19:26
2 20 Februari 04:28 04:38 12:07 15:15 18:19 19:25
3 21 Februari 04:28 04:38 12:07 15:15 18:19 19:25
4 22 Februari 04:28 04:38 12:07 15:14 18:19 19:24
5 23 Februari 04:28 04:38 12:06 15:13 18:18 19:24
6 24 Februari 04:28 04:38 12:06 15:12 18:18 19:23
7 25 Februari 04:29 04:38 12:06 15:11 18:18 19:23
8 26 Februari 04:29 04:38 12:06 15:10 18:17 19:22
9 27 Februari 04:29 04:38 12:05 15:08 18:17 19:22
10 28 Februari 04:29 04:38 12:05 15:07 18:17 19:22
11 01 Maret 04:29 04:38 12:05 15:05 18:16 19:21
12 02 Maret 04:29 04:38 12:05 15:06 18:16 19:21
13 03 Maret 04:29 04:38 12:04 15:06 18:15 19:20
14 04 Maret 04:29 04:38 12:04 15:07 18:15 19:20
15 05 Maret 04:29 04:38 12:04 15:08 18:14 19:19
16 06 Maret 04:29 04:38 12:04 15:08 18:14 19:19
17 07 Maret 04:29 04:38 12:03 15:09 18:14 19:18
18 08 Maret 04:29 04:37 12:03 15:10 18:13 19:18
19 09 Maret 04:29 04:37 12:03 15:10 18:13 19:17
20 10 Maret 04:29 04:37 12:03 15:11 18:12 19:17
21 11 Maret 04:29 04:37 12:02 15:11 18:12 19:16
22 12 Maret 04:29 04:37 12:02 15:12 18:11 19:16
23 13 Maret 04:29 04:37 12:02 15:12 18:11 19:15
24 14 Maret 04:29 04:37 12:01 15:12 18:10 19:15
25 15 Maret 04:29 04:37 12:01 15:13 18:10 19:14
26 16 Maret 04:29 04:37 12:01 15:13 18:09 19:14
27 17 Maret 04:29 04:36 12:01 15:13 18:09 19:13
28 18 Maret 04:29 04:36 12:00 15:13 18:08 19:13
29 19 Maret 04:29 04:36 12:00 15:14 18:08 19:12
30 20 Maret 04:29 04:36 12:00 15:14 18:07 19:1

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam menentukan waktu shalat dan imsakiyah. Hal ini memastikan bahwa jadwal yang digunakan telah melalui verifikasi ahli falak di Indonesia.

Bagi warga Bandung, perbedaan ketinggian tempat (topografi) terkadang memberikan persepsi waktu fajar yang berbeda. Oleh karena itu, mengikuti jadwal resmi yang sudah dikalibrasi untuk koordinat Kota Bandung adalah langkah paling aman dalam menjalankan ibadah.

Penting: Waktu imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai peringatan untuk menyelesaikan makan sahur. Pastikan Anda selalu memantau siaran televisi atau radio lokal untuk perubahan waktu real-time.

Baca juga : Jadwal Buka Puasa di Wilayah Jabodetabek Hari Ini, Selasa 4 Maret 2025

Makna Imsak dan Berbuka Puasa

Secara bahasa, imsak berarti menahan. Di Indonesia, waktu imsak digunakan sebagai penanda agar umat Islam segera mengakhiri aktivitas makan dan minum sebelum fajar shadiq (waktu Subuh) tiba. Sementara itu, buka puasa dilakukan tepat saat matahari terbenam yang ditandai dengan kumandang azan Magrib.

Bagi Anda yang berada di wilayah Bandung, disarankan untuk menyiapkan jadwal ini dalam bentuk fisik atau digital guna mempermudah pengaturan waktu ibadah harian. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Renungan Ramadan
LOAD MORE
Cahaya Hati
LOAD MORE
Tafsir Al-Misbah
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved