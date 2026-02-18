Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa 1 Ramadan 1447 H Bandung dan Sekitarnya!

Cek jadwal imsakiyah dan buka puasa 1 Ramadan 1447 H untuk wilayah Bandung, Cimahi, dan sekitarnya hari ini.(Freepik)

UMAT Muslim di Indonesia, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, mulai menjalankan ibadah puasa pertama di tahun 1447 Hijriyah yang jatuh pada 1 Ramadan 1447 H atau Rabu, 18 Februari 2026. Mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu berbuka menjadi krusial untuk memastikan kelancaran ibadah sesuai dengan ketetapan waktu setempat.

Berdasarkan data koordinat wilayah Kota Bandung, berikut adalah rincian jadwal waktu penting untuk hari pertama Ramadan 1447 H yang dihimpun dari data terkait untuk wilayah Jawa Barat.

Jadwal Imsak & Buka Puasa Bandung 1 Ramadan 2026

Imsak 04:28 WIB Subuh 04:38 WIB Dzuhur 12:07 WIB Ashar 15:15 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18:14 WIB Isya 19:24 WIB

Jadwal imsakiyah Bandung ini mencakup wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung (Soreang, Ciwidey), dan Kabupaten Bandung Barat (Lembang, Padalarang). Untuk wilayah penyangga tersebut, selisih waktu biasanya hanya berkisar 1-2 menit saja.

Panduan Niat Puasa dan Doa Berbuka

Selain memperhatikan waktu, kesempurnaan ibadah puasa juga ditentukan oleh niat dan doa. Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan bagi Anda yang baru akan memulai:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Sedangkan saat waktu berbuka puasa tiba pada pukul 18:14 WIB nanti, umat Muslim disunnahkan membaca doa berikut:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru in sya' Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan tetaplah pahala, insya Allah."

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal imsakiyah harian agar ibadah berjalan tertib. Media Indonesia akan terus memperbarui informasi jadwal puasa setiap harinya untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal imsakiyah harian agar ibadah berjalan tertib. Media Indonesia akan terus memperbarui informasi jadwal puasa setiap harinya untuk seluruh wilayah di Indonesia.