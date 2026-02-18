Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa 1 Ramadan 1447 H Bandung dan Sekitarnya!

Headline
UMAT Muslim di Indonesia, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, mulai menjalankan ibadah puasa pertama di tahun 1447 Hijriyah yang jatuh pada 1 Ramadan 1447 H atau Rabu, 18 Februari 2026. Mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu berbuka menjadi krusial untuk memastikan kelancaran ibadah sesuai dengan ketetapan waktu setempat.
Berdasarkan data koordinat wilayah Kota Bandung, berikut adalah rincian jadwal waktu penting untuk hari pertama Ramadan 1447 H yang dihimpun dari data terkait untuk wilayah Jawa Barat.
|Imsak
|04:28 WIB
|Subuh
|04:38 WIB
|Dzuhur
|12:07 WIB
|Ashar
|15:15 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:14 WIB
|Isya
|19:24 WIB
Jadwal imsakiyah Bandung ini mencakup wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung (Soreang, Ciwidey), dan Kabupaten Bandung Barat (Lembang, Padalarang). Untuk wilayah penyangga tersebut, selisih waktu biasanya hanya berkisar 1-2 menit saja.
Selain memperhatikan waktu, kesempurnaan ibadah puasa juga ditentukan oleh niat dan doa. Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan bagi Anda yang baru akan memulai:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."
Sedangkan saat waktu berbuka puasa tiba pada pukul 18:14 WIB nanti, umat Muslim disunnahkan membaca doa berikut:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru in sya' Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan tetaplah pahala, insya Allah."
Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal imsakiyah harian agar ibadah berjalan tertib. Media Indonesia akan terus memperbarui informasi jadwal puasa setiap harinya untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Bandung satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861769/ramadan-imsakiyah-bandung-2026. (Z-10)
Jadwal imsak Bandung hari ini Sabtu 21 Februari 2026 (3 Ramadan 1447 H). Cek waktu sahur dan buka puasa resmi Binmas Islam Kemenag di sini.
