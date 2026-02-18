Tak Perlu Download! Begini Cara Cek Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Seluruh Indonesia lewat HP

Cara Cek Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Seluruh Indonesia lewat HP(Dok. Binmas Islam)

MEMASUKI bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026, mengetahui waktu imsak dan berbuka puasa yang akurat menjadi kebutuhan utama setiap muslim. Bagi Anda yang tidak ingin repot mengunduh file PDF atau menginstal aplikasi tambahan yang memenuhi memori ponsel, mengakses jadwal secara online via browser adalah solusi terbaik.

Kementerian Agama (Kemenag) RI dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah telah menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat mengecek jadwal imsakiyah 2026 secara real-time sesuai lokasi masing-masing.

Jadwal Imsak Hari Ini: Penetapan Awal Ramadhan 2026

Berdasarkan hasil Sidang Isbat, Pemerintah RI dan Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, PP Muhammadiyah menetapkan awal puasa satu hari lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026. Perbedaan ini merupakan hal yang lumrah dan tetap mengacu pada metode perhitungan yang valid.

Berikut adalah tautan resmi yang bisa Anda akses langsung untuk melihat jadwal imsak dan buka puasa tanpa perlu mengunduh dokumen:

Link Bimas Islam Kemenag: https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah

https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah Link Jadwal Muhammadiyah: pusattarjih.uad.ac.id

Cara Cek Jadwal Imsakiyah 2026 tanpa Aplikasi

Untuk mendapatkan jadwal yang akurat sesuai domisili Anda, ikuti langkah mudah berikut ini:

Buka browser (Chrome/Safari) di ponsel Anda. Kunjungi laman resmi Bimas Islam Kemenag. Pilih menu Jadwal Imsakiyah. Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat tinggal Anda. Pada kolom tahun, pastikan terpilih 1447 H / 2026 M. Klik ikon Proses/Cari (berwarna hijau). Jadwal imsakiyah satu bulan penuh akan muncul di layar secara otomatis.

Versi Penetapan Awal Ramadhan 2026 Metode Pemerintah / Kemenag Kamis, 19 Februari 2026 Sidang Isbat (Rukyat & Hisab) Muhammadiyah Rabu, 18 Februari 2026 Hisab Hakiki (KHGT)

Tips Praktis Akses Cepat

Agar tidak perlu mengetik ulang link setiap hari, gunakan fitur "Add to Home Screen" pada browser Anda. Caranya, klik titik tiga di pojok kanan atas browser Chrome, lalu pilih "Tambahkan ke Layar Utama". Halaman jadwal tersebut akan muncul seperti aplikasi di menu HP Anda.

Persiapan Ramadhan 2026

Simpan (bookmark) link jadwal imsakiyah resmi di atas.

Pastikan pengaturan waktu di HP sudah otomatis sesuai zona waktu setempat (WIB/WITA/WIT).

Siapkan niat dan fisik untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh.

People Also Ask (FAQ)

Kapan puasa 2026 dimulai?

Pemerintah menetapkan 19 Februari 2026, sedangkan Muhammadiyah pada 18 Februari 2026.

Apakah jadwal imsakiyah Kemenag berlaku untuk seluruh Indonesia?

Ya, situs Bimas Islam menyediakan data jadwal untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia secara spesifik.

Bagaimana cara melihat jadwal buka puasa hari ini?

Anda bisa melihat kolom "Maghrib" pada tabel jadwal imsakiyah yang muncul setelah melakukan pencarian di situs resmi Kemenag. (Z-10)