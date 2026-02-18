Jadwal Imsakiyah Medan 1 Ramadan 2026, Jangan sampai Telat Sahur!

Headline
DIREKTORAT Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI telah merilis jadwal resmi Imsakiyah untuk 1 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Jadwal ini menjadi panduan penting bagi warga Kota Medan dan sekitarnya dalam menjalankan ibadah sahur dan berbuka puasa.
Ketepatan waktu sangat krusial dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berikut adalah rincian jadwal Imsakiyah untuk wilayah Kota Medan berdasarkan data resmi Kemenag RI.
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|05:13 WIB
|SUBUH
|05:23 WIB
|DZUHUR
|12:43 WIB
|ASHAR
|16:01 WIB
|MAGHRIB (BUKA PUASA)
|18:43 WIB
|ISYA
|19:52 WIB
Jadwal ini bersumber langsung dari portal resmi Bimas Islam Kemenag RI. Untuk wilayah penyangga seperti Deli Serdang dan Binjai, selisih waktu biasanya hanya berkisar 1-2 menit. Warga diimbau untuk tetap mendengarkan adzan dari masjid terdekat sebagai penanda utama waktu sholat dan berbuka.
Bagi Anda yang ingin mengunduh jadwal lengkap satu bulan penuh, dapat mengaksesnya melalui laman resmi bimasislam.kemenag.go.id dengan memilih provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
Selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1447 H bagi seluruh warga Kota Medan. Semoga ibadah kita dilancarkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
