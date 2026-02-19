Headline
MEMASUKI hari kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, warga Kota Bandung dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar ibadah berjalan lancar.
Berikut adalah jadwal Imsak, Subuh, hingga waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Bandung pada Jumat, 20 Februari 2026, berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.
|IMSAK
|04:28 WIB
|SUBUH
|04:38 WIB
|ZUHUR
|12:07 WIB
|ASAR
|15:16 WIB
|MAGHRIB (BUKA)
|18:20 WIB
|ISYA
|19:26 WIB
Waktu Imsak yang ditetapkan 10 menit sebelum Subuh merupakan tradisi di Indonesia yang merujuk pada prinsip kehati-hatian. Secara bahasa, imsak berarti menahan. Dengan adanya jeda 10 menit ini, umat Muslim diharapkan dapat segera mengakhiri aktivitas makan sahur dan bersiap untuk melaksanakan salat Subuh tepat waktu.
Niat merupakan salah satu rukun puasa. Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan yang dapat dibaca saat sahur:
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."
Demikian informasi jadwal imsakiyah Bandung untuk 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Pastikan Anda selalu memantau jadwal resmi untuk kenyamanan beribadah.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Bandung satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861769/ramadan-imsakiyah-bandung-2026. (Z-10)
