MEMASUKI hari kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, warga Kota Bandung dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar ibadah berjalan lancar.

Berikut adalah jadwal Imsak, Subuh, hingga waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Bandung pada Jumat, 20 Februari 2026, berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Jadwal Imsak Hari Ini & Salat Bandung - 2 Ramadan 1447 H

IMSAK 04:28 WIB SUBUH 04:38 WIB ZUHUR 12:07 WIB ASAR 15:16 WIB MAGHRIB (BUKA) 18:20 WIB ISYA 19:26 WIB

Makna Waktu Imsak

Waktu Imsak yang ditetapkan 10 menit sebelum Subuh merupakan tradisi di Indonesia yang merujuk pada prinsip kehati-hatian. Secara bahasa, imsak berarti menahan. Dengan adanya jeda 10 menit ini, umat Muslim diharapkan dapat segera mengakhiri aktivitas makan sahur dan bersiap untuk melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

Niat Puasa Ramadan

Niat merupakan salah satu rukun puasa. Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan yang dapat dibaca saat sahur:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هٰذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Demikian informasi jadwal imsakiyah Bandung untuk 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Pastikan Anda selalu memantau jadwal resmi untuk kenyamanan beribadah.

Demikian informasi jadwal imsakiyah Bandung untuk 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Pastikan Anda selalu memantau jadwal resmi untuk kenyamanan beribadah.