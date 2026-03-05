Jadwal Buka Puasa Medan Hari Ini 5 Maret 2026: Cek Updeta Waktunya di Sini!

Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026.(Freepik)

Bagi umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya, mengetahui jadwal azan maghrib hari ini sangatlah penting untuk memastikan waktu berbuka yang tepat. Pada hari ini, Kamis, 5 Maret 2026, yang bertepatan dengan 15 Ramadhan 1447 Hijriah, waktu buka puasa hari ini mengalami sedikit pergeseran dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal buka puasa Medan dan waktu sholat lengkap untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:10 WIB Subuh 05:20 WIB Zuhur 12:40 WIB Asar 15:54 WIB MAGHRIB (Buka Puasa) 18:42 WIB Isya 19:50 WIB

Sesuai dengan data di atas, waktu azan maghrib Medan jatuh pada pukul 18:42 WIB. Di saat itulah warga dapat segera melaksanakan buka puasa medan dengan mengonsumsi air putih atau kurma sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Doa Buka Puasa

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah"

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."

Selain memperhatikan waktu azan maghrib hari ini, masyarakat Medan juga diimbau untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Isya dan Tarawih berjamaah yang akan dimulai pada pukul 19:50 WIB. Pastikan Anda merujuk pada jadwal buka puasa Medan yang resmi agar ibadah tetap terjadwal dengan baik.

Demikian informasi mengenai waktu buka puasa hari ini untuk wilayah Medan. Semoga ibadah puasa kita di hari ke-15 Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT. (Z-10)