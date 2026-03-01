Warga Medan Catat! Ini Menit Pasti Azan Maghrib Hari Ini 1 Maret 2026 Menurut Kemenag

Jadwal buka puasa medan dan sekitarnya.(Freepik)

Bagi umat Islam di wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa, mengetahui waktu azan maghrib hari ini sangatlah penting. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal buka puasa untuk wilayah Medan pada hari Minggu, 1 Maret 2026, jatuh pada pukul 18.42 WIB.

Waktu azan maghrib Medan ini sekaligus menjadi penanda masuknya waktu salat Maghrib dan saatnya umat Muslim membatalkan puasa. Mengingat hari ini bertepatan dengan 11 Ramadan 1447 Hijriah, ketepatan waktu sangat krusial agar ibadah berjalan sesuai syariat.

Jadwal Buka Puasa Medan dan Sekitarnya

Berikut adalah rincian lengkap jadwal salat dan buka puasa medan untuk hari ini, Minggu 1 Maret 2026:

Waktu Salat Jam (WIB) Imsak 05.11 Subuh 05.21 Dzuhur 12.41 Ashar 15.56 Maghrib (Buka Puasa) 18.42 Isya 19.51

Bagi Anda yang sedang mencari info buka puasa hari ini, disarankan untuk sudah menyiapkan hidangan takjil beberapa menit sebelum waktu yang ditentukan. Menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika azan maghrib hari ini berkumandang.

Doa Buka Puasa

Saat menunggu azan maghrib Medan, jangan lupa untuk membaca doa buka puasa sebagai bentuk rasa syukur:

“Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah.”

(Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah).

Demikian informasi mengenai jadwal buka puasa dan waktu azan maghrib hari ini untuk wilayah Medan. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat harian untuk memastikan ibadah tetap tepat waktu.

Demikian informasi mengenai jadwal buka puasa dan waktu azan maghrib hari ini untuk wilayah Medan. Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat harian untuk memastikan ibadah tetap tepat waktu.