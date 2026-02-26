Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 27 Februari 2026: Panduan Ibadah Hari ke-9 Ramadan

Headline
Memasuki hari ke-9 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat, 27 Februari 2026, ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah sahur dan salat menjadi hal yang sangat penting bagi umat Muslim di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
|Wilayah
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
|DKI Jakarta
|04:33
|04:43
|12:09
|15:14
|18:16
|19:25
|Kota Bogor
|04:33
|04:43
|12:10
|15:15
|18:20
|19:26
|Kota Depok
|04:33
|04:43
|12:09
|15:15
|18:17
|19:26
|Tangerang
|04:34
|04:44
|12:10
|15:15
|18:17
|19:26
|Kota Bekasi
|04:32
|04:42
|12:08
|15:13
|18:15
|19:24
Bagi masyarakat di wilayah penyangga seperti Bogor dan Bekasi, harap memperhatikan selisih waktu sekitar 1 hingga 2 menit dari jadwal Jakarta. Waktu imsak adalah batas bagi umat Muslim untuk mulai berhati-hati sebelum masuknya waktu Subuh.
Demikian informasi jadwal imsakiyah untuk hari ke-9 Ramadan 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.
