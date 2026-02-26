Headline
Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 27 Februari 2026: Panduan Ibadah Hari ke-9 Ramadan

Media Indonesia
26/2/2026 22:25
Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 27 Februari 2026: Panduan Ibadah Hari ke-9 Ramadan
Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-9 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat, 27 Februari 2026, ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah sahur dan salat menjadi hal yang sangat penting bagi umat Muslim di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jadwal Imsakiyah Jabodetabek - 27 Februari 2026

Wilayah Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
DKI Jakarta 04:33 04:43 12:09 15:14 18:16 19:25
Kota Bogor 04:33 04:43 12:10 15:15 18:20 19:26
Kota Depok 04:33 04:43 12:09 15:15 18:17 19:26
Tangerang 04:34 04:44 12:10 15:15 18:17 19:26
Kota Bekasi 04:32 04:42 12:08 15:13 18:15 19:24

Panduan Ibadah Ramadan 1447 H

Bagi masyarakat di wilayah penyangga seperti Bogor dan Bekasi, harap memperhatikan selisih waktu sekitar 1 hingga 2 menit dari jadwal Jakarta. Waktu imsak adalah batas bagi umat Muslim untuk mulai berhati-hati sebelum masuknya waktu Subuh.

Tips Ramadan: Pastikan Anda mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur untuk menghindari dehidrasi selama beraktivitas di wilayah Jabodetabek yang cenderung panas pada siang hari.

Demikian informasi jadwal imsakiyah untuk hari ke-9 Ramadan 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan. 



Editor : Indrastuti
