Direksi, manajemen dan staf Rooms INC. D'Botanica Bandung merayakan HUT ke-3.(DOK/ Rooms INC. D'Botanica Bandung)

ROOMS INC. d’Botanica Bandung merayakan hari jadinya yang ke-3 dengan

menggelar acara bertema “Glow & Grow”.

Digelar di Spoonful All Day Dining, perayaan ini menghadirkan

momen penuh kebersamaan, hiburan, dan apresiasi terhadap para Artist (sebutan untuk staff) yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hotel ini.

Ilham Hidayat, Marcomm dan Ketua Pelaksana Acara menyampaikan bahwa tema Glow & Grow dipilih untuk merepresentasikan semangat Rooms Inc d’Botanica Bandung yang bersinar atas pencapaian yang telah diraih. Perusahaan telah tumbuh menjadi lebih baik bersama sebagai tim.

“Ini bukan sekedar perayaan, tapi bentuk penghargaan terhadap dedikasi semua tim, serta komitmen kita untuk terus berkembang,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Artotel Group, beberapa hotel Artotel Group yang berada di Bandung, media partner terkemuka, hingga holding company. Nuansa kehangatan dan kebersamaan begitu

terasa sepanjang acara, menegaskan kembali identitas ROOMS INC. d’Botanica Bandung sebagai hotel untuk generasi masa kini.

Acara yang berlangsung penuh antusiasme ini mencakup berbagai hiburan menarik, mulai dari DJ performance, drama trainee, kompetisi Best Costume bertema “Shine in Your Element” yang terinspirasi dari film Inside Out 2, hingga sesi tukar kado dan pembagian doorprize.

Salah satu yang paling membedakan acara ini adalah hadirnya program Local Hawkers, bagian dari inisiatif Artotel Wanderlust sebuah kampanye kolaboratif dari Artotel Group untuk mendukung dan mengangkat pelaku UMKM lokal ke panggung yang lebih luas.

Melalui program ini, sebanyak 13 stall kuliner khas Bandung

diundang untuk menyajikan makanan legendaris mereka secara langsung kepada para tamu.

Keken Hardiansyah, General Manager ROOMS INC. d’Botanica Bandung, menyampaikan tiga tahun adalah perjalanan penuh tantangan dan transformasi.

"Kita melewati pandemi, menghadapi dinamika industri

hospitality dan tetap bertahan sebagai tim yang solid. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Artist Rooms Inc D’Botanica Bandung. Semangat Glow & Grow adalah milik kita semua, mari terus bersinar dan tumbuh bersama," tandasnya.