Ramadan Jadi Momentum Perkuat Peran Pemuda dalam Kehidupan Kebangsaan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MOMENTUM Ramadan tidak hanya dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Ramadan juga menjadi ajang untuk memperluas diskusi tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

Hal itu terungkap dalam kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim dan Ngabuburit Diskusi Kepemudaan yang digelar oleh DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), di Masjid Syajaratun Thayyibah, Kompleks DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Selain ratusan anak yatim, ikut hadir yaitu jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sekjen DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung serta Bendahara Umum DPP AMPI Kevin Tandra.

Selanjutnya, Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafid, Anggota DPR RI Ranny Fahd Arafiq, Ketua Balitbang Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, serta istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil yang hadir dalam sambungan video call.

Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji mengapresiasi AMPI di bawah Ketua Umum Jerry Sambuaga yang menggelar buka puasa bersama diikuti kegiatan santunan bagi ratusan anak yatim dan bantuan bagi Masjid DPP Golkar.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk sesama kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini," ujar Sarmuji.

Baca juga : Pererat Ukhuwah, Asosiasi Vendor Event Support Santuni Ratusan Yatim dan Santri di Jakarta

Istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil yang juga sempat menyapa ratusan anak yatim, berharap kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan ratusan anak yatim dan Masjid DPP Golkar diberikan keberkahan. "Insya Allah berkah," tutur Sri Bahlil.

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan itu jadi bagian dari rangkaian program bulan Ramadan yang diinisiasi DPP AMPI untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat peran pemuda dalam kehidupan kebangsaan.

“Buka puasa kali ini merupakan rangkaian kegiatan DPP AMPI menjelang akhir Ramadhan dan sebagai simbol kepedulian sosial terhadap sesama dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini juga bagian dari arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bahwa kita harus dekat dan selalu bersama rakyat,” ujar Jerry.

Melalui kegiatan itu, kata dia, AMPI berharap dapat menghadirkan ruang dialog konstruktif untuk generasi muda dari berbagai latar belakang organisasi, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan melalui bingkai kebangsaan selama bulan suci Ramadan.

Sementara itu, ustad Ahmad Yani Panjaitan yang memberikan tausiah pada acara tersebut mengapresiasi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang berkomitmen menyejahterakan rakyat. "Sebagai Ketua Umum Partai serta Menteri ESDM menunjukan track record jelas bahwa beliau adalah pribadi yang memberi dedikasi dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkas Ahmad Yani yang juga Ketua Bidang Keagamaan Ormas MKGR. (H-2)