Billboard Busana Lebaran Ramaikan Jalan Utama selama Ramadan

Ilustrasi bilboard busana lebaran.(Dok. MI)

BRAND busana muslim Ethica kembali meluncurkan kampanye iklan luar ruang (Out of Home/OOH) berskala besar selama bulan Ramadan di sejumlah kota besar di Indonesia. Kampanye ini menampilkan billboard bertema keluarga dengan pesan utama “Baju Lebaran Teristimewa”.

Regional Manager 1 Ethica, Tedi Taufik Rahman, mengatakan kampanye ini merupakan langkah rutin yang dilakukan perusahaan setiap Ramadan untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen sekaligus memberikan inspirasi berbusana menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada konsumen dan memberikan informasi solusi produk berbusana secara visual yang menarik di tengah padatnya lalu lintas kota,” ujar Tedi.

Billboard tersebut menampilkan konsep hangatnya kebersamaan keluarga dengan visual busana muslim sarimbit atau family set, yang selama ini menjadi ciri khas Ethica. Visual yang digunakan juga menonjolkan kesan elegan untuk momen Lebaran.

Salah satu titik pemasangan billboard berada di Jalan Nasional Purwakarta, tepat di depan Mall Pelayanan Publik Bale Madukara, yang dinilai sebagai lokasi strategis dengan tingkat visibilitas tinggi.

Menurut Tedi, pada setiap billboard juga dicantumkan alamat toko serta akun media sosial mitra penjualan Ethica, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui lokasi pembelian produk.

“Pada billboard tersebut juga tercantum alamat toko dan media sosial mitra-mitra kami, sehingga orang yang melihat bisa langsung mendapatkan informasi di mana mereka bisa membeli produk Ethica,” kata dia.

Sementara itu, Marketing Communication Director Ethica, Resti Handini, menilai kampanye billboard tetap relevan untuk menjangkau audiens di momen penting menjelang Lebaran.

“Kami ingin hadir di momen krusial saat audiens membutuhkan solusi cepat. Kampanye billboard ini bukan hanya soal brand awareness, tetapi juga menyampaikan pesan yang relevan, berani, dan langsung pada pain point konsumen,” ujarnya.

Desain billboard dibuat dengan warna kontras dan visual yang mencolok agar mudah dikenali oleh pengendara maupun pejalan kaki. Ethica menargetkan peningkatan keterlibatan konsumen sekaligus mendorong penjualan selama Ramadan.

Sementara itu, Store Development Ethica, Della Sosialistrya, menjelaskan bahwa setiap kota yang dipilih untuk pemasangan billboard dipastikan memiliki toko atau mitra penjualan Ethica di sekitarnya.

“Di kota yang kami pasang billboard itu sudah pasti ada toko Ethica. Misalnya di Indramayu, kami pasang di bundaran Karangampel, tidak jauh dari sana ada Ethica Store milik mitra kami Pak Hilman Farid. Di tempat lain juga sama,” jelasnya.

Selain melalui billboard, kampanye Ramadan ini juga diperkuat melalui promosi digital di media sosial dengan menggunakan tagar #mulaidariethica. Kampanye tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Ramadan. (Z-10)