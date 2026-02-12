Ouikana Padukan Koleksi Busana Hari Raya yang Modern dan Bernuansa Nusantara

Founder Ouikanan, Ratna Feirita, Fauzia Seska Devi, Gitta Badruddin, Eka Moelia Putri(Istimewa)

RAMADHAN sudah tinggal hitungan hari. Saatnya mempersiapkan busana yang akan dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Brand fashion Ouikana merilis koleksi khusus bertema “Senandung Raya Nusantara”, yang memadukan nuansa modern dengan identitas budaya Indonesia.

Founder Ouikana, Ratna Feirita, menjelaskan bahwa koleksi ini menonjolkan busana untuk wanita dengan pilihan warna soft dan natural, mulai dari maroon, pastel, hingga warna gelap yang lebih aman digunakan. Koleksi ini juga dihiasi batik, payet, dan aksesoris khas Nusantara, menciptakan sentuhan tradisi yang elegan.

“Tema Senandung Raya Nusantara kami hadirkan untuk menonjolkan identitas Indonesia. Kami berkolaborasi dengan brand batik, selendang, dan UMKM aksesoris, sehingga koleksi Hari Raya ini bisa dipadukan dengan berbagai elemen Nusantara,” kata Ratna saat peluncuran koleksi di Jakarta, Kamis (12/2).

Ouikana menargetkan wanita sebagai konsumen utama, tetapi tetap menghadirkan pilihan busana kasual dan modis untuk anak muda, termasuk koleksi yang cocok untuk aktivitas sehari-hari maupun bekerja.

Selain busana, Ouikana juga menampilkan tas dari tenun dan batik, serta sepatu yang diproduksi lokal. Pilihan warna koleksi beragam, dari soft natural, maroon, biru, pastel, hingga warna gelap seperti hitam dan cokelat tua, sesuai selera.

Sejak didirikan setahun lalu, Ouikana terus mengembangkan diri dan memperluas pangsa pasar. Awalnya, brand ini lahir dari kolaborasi empat teman SMA, yaitu Ratna Feirita, Fauzia Seska Devi, Gitta Badruddin, Eka Moelia Putri yang ingin produktif melalui fashion.

“Kini, peminat koleksi kami terus bertambah, terutama bagi mereka yang mencari fashion muslim modern,” jelas Ratna. (P-4)