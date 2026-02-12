Ouikana Padukan Koleksi Busana Hari Raya yang Modern dan Bernuansa Nusantara

Headline
RAMADHAN sudah tinggal hitungan hari. Saatnya mempersiapkan busana yang akan dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Brand fashion Ouikana merilis koleksi khusus bertema “Senandung Raya Nusantara”, yang memadukan nuansa modern dengan identitas budaya Indonesia.
Founder Ouikana, Ratna Feirita, menjelaskan bahwa koleksi ini menonjolkan busana untuk wanita dengan pilihan warna soft dan natural, mulai dari maroon, pastel, hingga warna gelap yang lebih aman digunakan. Koleksi ini juga dihiasi batik, payet, dan aksesoris khas Nusantara, menciptakan sentuhan tradisi yang elegan.
“Tema Senandung Raya Nusantara kami hadirkan untuk menonjolkan identitas Indonesia. Kami berkolaborasi dengan brand batik, selendang, dan UMKM aksesoris, sehingga koleksi Hari Raya ini bisa dipadukan dengan berbagai elemen Nusantara,” kata Ratna saat peluncuran koleksi di Jakarta, Kamis (12/2).
Ouikana menargetkan wanita sebagai konsumen utama, tetapi tetap menghadirkan pilihan busana kasual dan modis untuk anak muda, termasuk koleksi yang cocok untuk aktivitas sehari-hari maupun bekerja.
Selain busana, Ouikana juga menampilkan tas dari tenun dan batik, serta sepatu yang diproduksi lokal. Pilihan warna koleksi beragam, dari soft natural, maroon, biru, pastel, hingga warna gelap seperti hitam dan cokelat tua, sesuai selera.
Sejak didirikan setahun lalu, Ouikana terus mengembangkan diri dan memperluas pangsa pasar. Awalnya, brand ini lahir dari kolaborasi empat teman SMA, yaitu Ratna Feirita, Fauzia Seska Devi, Gitta Badruddin, Eka Moelia Putri yang ingin produktif melalui fashion.
“Kini, peminat koleksi kami terus bertambah, terutama bagi mereka yang mencari fashion muslim modern,” jelas Ratna. (P-4)
MAKE up artist profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Rina Ursula menyelenggarakan acara bertajuk Elegant Ramadan Afternoon di Le Fabuleux Fairground SCBD, Jakarta Selatan.
Klamby meluncurkan Nara Collection untuk Idul Fitri 2026, menghadirkan busana sarimbit keluarga, desain multi-layering, serta pilihan warna soft hingga bold yang sedang tren.
Karya warga binaan dari 24 lapas tampil di Bali Fashion Trend 2026 melalui program Beyond Beauty. Menteri Agus Andrianto dorong reformasi pemasyarakatan berbasis kolaborasi industri fashion.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM.
MATERIAL High Pressure Laminates (HPL) berwarna putih terbentang menyelimuti venue peragaan busana Jakarta Fashion Week (JFW) 2026.
Produksi busana muslim meningkat untuk memenuhi lonjakan permintaan menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Ingin tampil stylish saat Lebaran 2026 tanpa boros? Simak tips padu padan baju lebaran 3-in-1, teknik Sashiko, dan tren abaya yang ramah di kantong.
Siap tampil modis? Intip prediksi tren baju Lebaran 2026: Abaya modifikasi, padu padan warna khaki & krem, hingga pashmina motif abstrak yang bakal hits!
KOLEKSI busana muslim di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 memukau dan mencuri hati para pencinta fesyen. Sejumlah sosok inspiratif turut hadir dan berkolaborasi di ajang tersebut.
Sertifikasi halal fashion muslim bukan hanya soal bahan baku, tetapi juga menyangkut proses produksi, distribusi, hingga pembiayaan.
