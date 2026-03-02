Klamby Hadirkan Sarimbit dan Busana Lebaran 2026 "Multi-layering"

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TERBARU, Klamby memperkenalkan koleksi unggulan menyambut Idul Fitri yang terdiri dari busana keluarga seragam (sarimbit), pakaian model berlapis (multi layering) serta variasi luaran (outer).
E-Commerce Management Lead Klamby, I Dewa Ayu Ratih Utami, mengungkapkan bahwa kategori sarimbit menjadi produk yang paling banyak dicari oleh konsumen.
"Sebenarnya demand (permintaan produk) kita paling banyak dari kategori sarimbit, jadi produk-produk yang bajunya tuh sama dengan keluarganya," kata Dewa, seperti dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa tren ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk tampil kompak saat silaturahmi. "Karena, biasanya kalau mereka, keluarga-keluarga, pinginnya barengan dateng ke rumah saudaranya pakai baju yang sama," jelasnya.
Sejak awal tahun 2026, Klamby telah meluncurkan seri Nara Collection. Koleksi ini mengusung motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta keindahan daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Seri ini menonjolkan desain berlapis dengan pilihan warna yang beragam.
"Kita tahu di 2026 trennya emang lagi multi-layering banget. Kalau bisa dilihat, dress-dress yang keluar sekarang modelnya ada jubahnya, ada outer-nya. So, itu kenapa Klamby di 2026 ini mengikuti tren yang ada di pasar sekarang juga," tutur Dewa.
Terkait palet warna, Klamby menawarkan pilihan mulai dari warna lembut seperti pearl dan matcha, hingga warna-warna yang lebih tegas (bold). "Untuk warnanya juga kita sesuaikan dengan selera dari customer yang kita punya juga, jadi kita merujuk pada warna soft, pearl, matcha, dan bold-nya juga," tambahnya.
Dewa juga mencatat bahwa busana model jubah atau luaran menjadi salah satu produk Klamby yang paling diminati pembeli saat ini. (Nas/P-3)
