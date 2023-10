Gandeng Paula Verhoeven, Brand No Brand New York Rilis Koleksi 'Walk Your Runway'

MENGGAGAS konsep bertemakan “Walk Your Runway”, merek fesyen Brand No Brand New York berkolaborasi dengan Paula Verhoeven untuk koleksi terbarunya.

Konsep ini terinspirasi dari Paula Verhoeven yang merupakan model professional dan dipadukan dengan identitas Brand No Brand New York sebagai urban modest fashion.

Bertempat di The Orient Hotel Jakarta, Rabu (11/10), diluncurkan kolaborasi Brand No Brand New York x Paula Verhoeven dihadiri artis Ibukota seperti Olla Ramlan, Nagita Slavina, Tya Ariestya, Tissa Biani, Ayu Dewi dan masih banyak lagi. Selain itu turut mengundang loyal customer, partner, dan reseller.

Baca juga: Apkasi Beri Apresiasi Gelaran Lake Toba Fashion Week & Agriculture 2023

“Melalui koleksi kolaborasi “Walk Your Runway”, kami ingin menyampaikan pesan bahwa semua wanita dapat menjadi the main character di runway kehidupan masing-masing dan dapat menjadi pribadi yang tangguh,” tutur Vivi Mar’I Zubedi selaku Founder, Designer & CEO Brand No Brand New York dalam keterangan Kamis (12/10).

Baca juga: Usai di Milan, Desainer Muda Julianto Pamerkan Koleksi di Jakarta

“Aku bangga bisa berkolaborasi dengan Brand No Brand New York, brand fashion lokal yang memiliki eksistensi mendunia. Apalagi dengan karakter design yang urban dan edgy. Semoga koleksi ini dapat diterima dengan baik, dan ini merupakan kolaborasi pertama aku dengan sebuah fashion brand.” ujar Paula Verhoeven.

Koleksi Brand No Brand New York x Paula Verhoeven bisa didapatkan di www.brandnobrandnewyork.com, Brand No Brand New York official store serta di berbagai platform e-commerce. (RO/S-4)