Pererat Ukhuwah, Asosiasi Vendor Event Support Santuni Ratusan Yatim dan Santri di Jakarta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RATUSAN pengusaha yang bergerak di sektor infrastruktur acara (event support) berkumpul dalam agenda tahunan Buka Puasa Gabungan (BUKBERGAB) 2026 di Menara 165, Jakarta Selatan. Selain menjadi ajang konsolidasi industri kreatif, kegiatan ini menjadi momentum penyaluran santunan bagi 100 anak yatim dan santri dari berbagai yayasan di Jakarta.

Acara yang telah memasuki tahun ketiga ini diinisiasi oleh kolaborasi tiga organisasi besar, yakni Rental Muslim Indonesia (RMI), Asosiasi Perusahaan Rental Tenda Indonesia (APERTI), dan Rental Indonesia Event Support (RI).

Ketua Umum RMI Hafid Kesuma Wardana menegaskan pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya memperkuat sinergi antarpengusaha penyedia jasa tenda, sound system, layar LED, hingga multimedia di tengah pesatnya pertumbuhan industri event nasional.

Baca juga : Manfaatkan Momentum Ramadan dengan Berbagi bersama Anak Yatim

"Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berkumpul bersama sesama vendor rental muslim di Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin kompak dan terus bersinergi. Kami berharap program ini menjadi legacy yang terus berjalan setiap tahunnya," ujar Hafid melalui keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Tahun ini, bantuan diberikan kepada para santri dan anak yatim yang bernaung di Yayasan Al Barkah, Yayasan Marhamatur Ridho, dan Pondok Pesantren Rumah Tahfidz Al Hamd. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab sosial para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.

Ketua Panitia BUKBERGAB 2026, Samsu Rahman, menjelaskan bahwa pertemuan fisik antar pemilik vendor sangat krusial mengingat tingginya mobilitas mereka dalam menangani berbagai proyek besar di luar bulan Ramadan.

"Tujuan utamanya adalah menjalin silaturahmi dengan para vendor dan pengusaha event. Lebih dari itu, kami ingin membagi rezeki dengan anak yatim demi mengharapkan keberkahan. Kami juga mengapresiasi para sponsor yang mendukung penuh acara ini," ungkap Samsu.

Senada dengan itu, pimpinan asosiasi lainnya, Erwin Fikri (Ketua Umum APERTI) dan Risyad Fauzie (Ketua Umum RI), menilai kolaborasi lintas asosiasi merupakan kunci dalam menghadapi dinamika industri yang semakin kompetitif. Melalui konsolidasi ini, diharapkan tercipta standar pelayanan yang lebih profesional dan iklim persaingan usaha yang sehat berlandaskan semangat kekeluargaan. (H-2)