Berbagi Rasa Syukur, YAPL Santuni 1.300 Anak Yatim di Berbagai Kota

YAYASAN Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dan Agung Podomoro Group (APG) menyalurkan santunan kepada 1.300 anak yatim dalam rangka Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan bertema 'Sucikan Hati, Bahagiakan Sesama' itu digelar bertepatan dengan 15 Ramadan.
Direktur Utama APLN Bacelius Ruru mengatakan, kegiatan santunan merupakan program tahunan yang melibatkan 26 unit usaha APLN dan APG di berbagai daerah. Penyaluran santunan telah dilakukan secara bertahap oleh unit bisnis di luar Jabodetabek pada 23–26 Februari 2026. Puncak acara berlangsung pada Rabu (4/3/2026) di Ballroom Kuningan City, Jakarta.
"Santunan anak yatim ini merupakan bentuk rasa syukur Agung Podomoro atas perjalanan usaha yang telah dilalui dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan sosial ini terus menginspirasi seluruh karyawan untuk peduli dan berbagi dengan sesama," ujar Bacelius dalam keterangan tertulis.
Acara buka puasa bersama tersebut dihadiri jajaran manajemen APG dan APLN, antara lain Wakil Direktur Utama APLN Noer Indradjaja, AVP Corporate Human Resources APLN Hidayat Bakri, Center Director Kuningan City Christopher Hardja, serta Wakil Ketua YAPL Serian Wijatno.
Sejumlah unit bisnis yang lebih dulu menyalurkan santunan di daerah antara lain Festival Citylink dan Braga Citywalk Bandung, Kota Kertabumi, Parkland Podomoro dan Grand Taruma The Shop House Karawang, Kota Podomoro Tenjo, Podomoro Golf View Cimanggis, Deli Park Mall Medan, serta Podomoro Park Bandung.
Sementara unit bisnis di wilayah Jabodetabek yang berpartisipasi dalam acara puncak di antaranya Bukit Podomoro Jakarta, Central Park Mall, Emporium Pluit Mall, Green Bay Pluit, Baywalk Mall dan Pluit City, Senayan City, Harco Glodok dan Lindeteves Trade Center, Kuningan City, Plaza Kenari Mas, Blok M Square, Mangga Dua Square, PT Prima Buana Internusa, Season City, dan Thamrin City.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan tausiah bertema 'Menjadi Anak Hebat dengan Akhlak Mulia' yang disampaikan KH Muhammad Edy Syafrudin. Selanjutnya dilakukan penyerahan paket alat sekolah, santunan uang, takjil, dan makanan kepada perwakilan anak yatim binaan YAPL.
Bacelius menambahkan, kegiatan sosial tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar proyek perusahaan.
"Melalui santunan ini, kami berharap semakin banyak berkah dan manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitar proyek Agung Podomoro, sehingga kontribusi perusahaan dapat dirasakan secara nyata," katanya.
Selain santunan Ramadan, YAPL juga menyalurkan bantuan pembangunan tujuh unit rumah sementara bagi korban banjir di Aceh melalui Dompet Duafa. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam membantu masyarakat terdampak bencana. (E-1)
