Bukan Sepeda Biasa: Ketika Gowes & Berbagi Jadi Satu Gerakan Saat Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RAMADAN Ramadan selalu punya cara untuk menyatukan orang-orang dalam semangat yang sama, yaitu #JadiLebihBaik. Tahun ini, semangat itu diwujudkan lewat gerakan kolaboratif bertajuk Bukan Sepeda Biasa, bagian dari IP Sportainment BOB (Bukan Olahraga Biasa) yang diinisiasi oleh Susu Mbok Darmi.
Kegiatan Bukan Sepeda Biasa ini dijalankan sebagai rangkaian dari campaign #JadiLebihBaik dari Susu Mbok Darmi untuk meningkatkan penggunaan sugar level para konsumen.
Sore itu, puluhan pesepeda berkumpul dengan jersey penuh warna. Bukan untuk lomba, bukan untuk kompetisi, tapi untuk satu tujuan sederhana: #JadiLebihBaik.
Di Bukan Sepeda Biasa, terdapat dua rangkaian yang melengkapi kegiatan ini, yaitu: Jadi Lebih Bike dan Bogor Berbagi. Program Jadi Lebih Bike lahir dari semangat BOB (Bukan Olahraga Biasa). Sebuah konsep yang percaya bahwa olahraga hari ini bukan hanya aktivitas fisik, tapi bagian dari lifestyle, networking, bahkan ruang kolaborasi.
Menggabungkan gaya hidup aktif, nilai spiritual, dan kepedulian sosial, acara ini menghadirkan pengalaman ngabuburit yang berbeda di Kota Bogor. Sekitar 50 pesepeda dari 10 komunitas akan mengikuti riding sejauh 11 km dengan rute yang dimulai dan diakhiri di Bebek Goreng H Slamet Bangbarung.
Bukan sekadar gowes
Setelah perjalanan yang menyegarkan, acara dilanjutkan dengan sesi kultum bertema 'Jadi Lebih Baik: Ikhtiar Kecil yang Konsisten' yang mengajak peserta merefleksikan makna
istikamah dalam kehidupan sehari-hari.
Momentum kemudian ditutup dengan buka puasa bersama dan kegiatan Bogor Berbagi, yakni pembagian takjil hasil kolaborasi bersama berbagai brand F&B lokal.
"Melalui BOB, kami ingin olahraga bukan hanya soal gerak, tapi juga ruang networking, ekspresi, dan kontribusi sosial. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai itu," ujar Dhony Pratama, CEO Susu Mbok Darmi.
Dari yoga ke cycling, dari komunitas ke kota
Sebelumnya, rangkaian BOB telah menghadirkan berbagai aktivitas seperti yoga dan community engagement. Ramadan kali ini, cycling dipilih bukan tanpa alasan. Tren gaya hidup sehat di Jabodetabek menunjukkan peningkatan minat terhadap olahraga komunitas, termasuk sepeda.
Namun yang membuatnya berbeda adalah sentuhan maknanya. Rute 11 km yang dilalui bukan sekadar jarak tempuh. Setiap kayuhan menjadi simbol ikhtiar kecil yang konsisten sejalan dengan pesan kultum yang disampaikan sebelum berbuka. Karena sejatinya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
Selepas riding, suasana berubah hangat. Takjil dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Program yang awalnya dikenal sebagai 'Darmi Berbagi' kini berevolusi menjadi 'Bogor Berbagi', membuka ruang lebih luas bagi brand F&B lokal untuk turut ambil bagian dalam gerakan sosial bersama.
Bukan sekadar branding, tapi keterlibatan nyata. Karena di era sekarang, masyarakat lebih terhubung dengan brand yang hadir dalam pengalaman, bukan hanya di timeline.
Lebih dari event, ini adalah movement. Karena ketika olahraga, spiritualitas, dan kolaborasi bertemu dalam satu momentum, yang tercipta bukan hanya event, tapi juga gerakan. (E-1)
Dengan platform digital yang diperkuat dan jaringan marketplace yang luas, ATR Cycling mengenalkan kemudahan akses bagi pelanggan.
Truntum Cihampelas Bandung mendukung kegiatan Gowes Bersama yang melibatkan komunitas sepeda IRCC dan BROKOKOK, mempromosikan gaya hidup sehat
TMII mewadahi inovasi untuk komunitas olahraga yaitu TMII Loop yang menjadi jalur sepeda sepanjang 3,5 km. TMII Loop dirancang bagi para pecinta gowes dari berbagai kalangan dan komunitas.
Walaupun cuaca kurang mendukung akibat guyuran hujan, semangat para pengurus tidak surut.
Aksi berbagi ini sekaligus menegaskan komitmen OT Group untuk terus berkontribusi melalui pendekatan yang relevan dengan dinamika masyarakat urban.
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Umat Katolik di Salatiga membagikan takjil gratis setiap hari selama Prapaskah dan Ramadan 1447 H sebagai simbol kebersamaan dan toleransi antarumat beragama.
Sebanyak 250 kilogram tempe disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai contoh sajian takjil dengan tekstur renyah, rasa gurih, dan aroma bawang yang menggugah selera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved