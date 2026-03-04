OT Group dan Brotherhood Jakarta Bagikan Ribuan Takjil di Simpul Strategis

Aksi berbagi ini sekaligus menegaskan komitmen OT Group untuk terus berkontribusi melalui pendekatan yang relevan dengan dinamika masyarakat urban.(Dok. OT Group)

DI tengah padatnya arus lalu lintas Jakarta Barat menjelang waktu berbuka, ribuan pengendara yang masih terjebak di perempatan Tomang mendapat kejutan sederhana namun penuh makna. OT Group bersama Komunitas Motor Klasik Brotherhood Bikers Community (BBC) Jakarta membagikan ribuan paket takjil sebagai wujud kepedulian di bulan suci Ramadan.

Kegiatan yang diawali dari Gedung OT Jakarta Barat ini melibatkan puluhan anggota komunitas dan perwakilan manajemen perusahaan yang bergerak bersama menuju titik pembagian. Di salah satu simpul kemacetan utama ibu kota tersebut, aksi berbagi berlangsung hangat, membaur dengan deru kendaraan dan wajah-wajah lelah para pengendara yang masih dalam perjalanan pulang.

Ramadan kerap menjadi momentum refleksi tentang kesabaran dan kepedulian. Namun di kota besar seperti Jakarta, tidak semua orang dapat menikmati waktu berbuka dalam kenyamanan rumah. Banyak pekerja dan pengendara yang masih berada di jalan ketika azan magrib berkumandang.

Melihat realitas tersebut, OT Group menghadirkan paket takjil berisi produk-produk unggulannya seperti Teh Gelas yang menyegarkan, Tango Wafer dan Imperial Creme yang manis dan renyah, serta camilan praktis Roppang dan Cannon Ball, sebagai teman berbuka yang mudah dinikmati di perjalanan.

Head of Marketing Communication OT Group, Verawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari filosofi perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

"Ramadan bukan sekadar momentum berbagi, tapi tentang hadir secara nyata bagi masyarakat. Kami ingin produk OT menjadi 'teman' yang menghangatkan momen berbuka mereka di tengah lelahnya perjalanan, membuktikan bahwa kepedulian bisa hadir dalam bentuk yang paling sederhana namun bermakna," ujar Verawati.

Kolaborasi dengan Brotherhood Bikers Community Jakarta juga mencerminkan kekuatan solidaritas komunitas. Dunia otomotif, yang identik dengan semangat kebersamaan dan brotherhood, menjadi mitra strategis dalam menghadirkan aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Captain BBC Jakarta, Arief Purnomo Suntoso, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan ulang tahun komunitas yang ke-13.

"Dalam rangka ulang tahun komunitas kami yang ke-13, kami ingin merayakannya dengan kegiatan yang membawa manfaat bagi sesama. Berbagi takjil kepada pengendara yang masih berada di jalan menjadi bentuk solidaritas yang sejalan dengan nilai kebersamaan yang selalu kami junjung tinggi. Kami bangga dapat berkolaborasi dengan OT Group dalam kegiatan ini," ungkapnya.

Aksi berbagi ini sekaligus menegaskan komitmen OT Group untuk terus berkontribusi melalui pendekatan yang relevan dengan dinamika masyarakat urban. Di tengah mobilitas tinggi dan ritme kehidupan kota yang cepat, kehadiran sederhana berupa takjil dapat menjadi pengingat bahwa semangat Ramadan tetap hidup di ruang-ruang publik.

Melalui kegiatan ini, OT Group kembali menegaskan bahwa produk consumer goods bukan hanya hadir di rak-rak ritel, tetapi juga dapat menjadi bagian dari momen kebersamaan dan kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (E-1)