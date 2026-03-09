Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Manfaatkan Momentum Ramadan dengan Berbagi bersama Anak Yatim

Indrastuti
09/3/2026 11:31
Manfaatkan Momentum Ramadan dengan Berbagi bersama Anak Yatim
Ilustrasi(Dok Istimewa)

DALAM semangat Ramadan penuh kepedulian, Hanasui melalui PT Eka Jaya Internasional menggelar kegiatan sosial bertajuk Langkah Yang Lebih Bermakna: Berbagi Bersama Panti Yatim Indonesia, di Panti Yatim Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan.

Sebagai bagian rangkaian kegiatan Ramadan Hanasui tahun ini, perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun. Donasi ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendidikan dan operasional anak-anak Panti Yatim Indonesia.

Kegiatan ini semakin hangat dengan rangkaian aktivitas menjelang berbuka puasa. Tim Hanasui bersama Kreator Konten Ade Nurma menghibur anak-anak melalui berbagai permainan interaktif dan aktivitas mewarnai. CEO dan Founder PT Eka Jaya Internasional yang menaungi Hanasui, Ferry Firmanto menyampaikan peran Hanasui di masyarakat bukan hanya tentang memberikan inovasi produk terbaik yang aksesibel bagi masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana dapat terus berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

"Melalui Langkah Yang Lebih Bermakna, kami ingin menjadikan Ramadan sebagai momen untuk berbagi kebahagiaan dan harapan kepada generasi penerus bangsa,” kata Ferry, di Jakarta, Minggu (8/3/2026). 

Melalui kegiatan ini, Hanasui berharap setiap anak terus bermimpi, berani berkembang, dan suatu hari mencapai versi terbaik dari diri mereka, atau next level dalam kehidupan mereka.

Untuk diketahui, melalui berbagai kategori produk mulai dari skincare, makeup, hingga body care, Hanasui terus menghadirkan pilihan produk kecantikan yang dekat kebutuhan masyarakat Indonesia sejak 2016. Produk-produk Hanasui telah terdaftar di Badan POM dan bersertifikasi halal. Lini produknya mencakup skincare (serum, sunscreen, moisturizer), makeup (lip cream, cushion), hingga body care.

Hanasui juga dikenal luas sebagai lip cream nomor satu di Indonesia, yang menjadi salah satu produk favorit masyarakat berkat kualitasnya yang nyaman digunakan dan tahan lama.

Ferry menambahkan melalui kegiatan sosial ini, pihaknya berharap Hanasui dapat menghadirkan makna lebih pada setiap langkahnya, bukan hanya dalam kecantikan, tetapi juga dalam kepedulian. (H-2)



Editor : Indrastuti
