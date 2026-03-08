Bukber dan Santunan Ramadan Ponpes Sumber Barokah Bersama Yatim dan Warga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BERTEMPAT di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber Barokah, Karawang, acara buka bersama (Bukber) dan santunan kepada anak-anak yatim dan warga duafa di sekitaran pondok pesantren, kemarin, mendapat apresiasi dan dukungan dari Forkopimda serta tokoh agama setempat. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang, Dr. KH Sopian, didampingi Kasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dan jajarannya, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Karawang, KH Asep Najaruddin, MA., Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Polres Karawang, serta jajaran Muspika setempat.

Selain itu, hadir pula Ketua Muhammadiyah Karawang, Ketua NU Karawang, Pimpinan Pondok Pesantren PP. Miftahul Jannah, PP. Al-Ridwan, PP. Al-Mujarin, dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam sambutan pengantarnya, Pimpinan Pondok Pesantren Sumber Barokah, Ir. H. Mustaghfirin, mengutarakan bahwa selama ini setiap Ramadan pihaknya rutin menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa dari warga sekitar.

"Terdapat sekitar 500-an paket sembako beserta uang saku setiap bulan Ramadhan kami bagikan kepada warga yang memang pantas untuk mendapatkannya, agar mereka dapat merasakan apa yang kita rasakan di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini," kata Mustaghfirin.

Baca juga : Tebar Kebahagiaan Ramadan, bank bjb syariah Santuni Anak Yatim, Perkuat Kebersamaan

Menurut Mustaghfirin, kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial bagi sesama, khususnya kepada anak yatim dan kaum duafa. "Sehingga harapannya dapat meringankan beban mereka sekaligus dapat membantu saudara-saudara kita bersama-sama kebahagiaan menyambut Ramadhan 1447 H," cetusnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, KH Sopian, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Pondok Pesantren Sumber Barokah yang setiap tahun rutin mengadakan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim serta kaum duafa tersebut. "Saya apresiasi Ponpes Sumber Barokah, ini bertanda bahwa Pondok dan LDII ini sudah terbuka dengan masyarakat. Karena itu terus kita bergerak, terus kita jalankan Ukhuwah Islamiyah dan silaturahim ini dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Senada dengan Kepala Kemenag, Kasi Pontren H. Dadang Hamidi berharap Ponpes Sumber Barokah terus bergerak, terus lebih maju lagi, melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Acara kemudian ditutup dengan Tausiah Agama oleh Sekretaris Umum MUI Karawang, Drs. KH Asep Najaruddin, dilanjutkan dengan doa dan ramah tamah buka puasa bersama. (H-2)