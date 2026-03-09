Nikmati Buka Puasa Hemat dengan Cashback 40 Persen QRIS BRImo di Kopi Kenangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BUKA puasa kerap menjadi momen yang dinantikan selama Ramadan. Selain mengakhiri puasa seharian, waktu berbuka sering dimanfaatkan untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan, baik bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.
Dalam praktiknya, agenda buka puasa tidak jarang berlangsung lebih dari sekali dan di tempat yang berbeda. Aktivitas ini membuat pengeluaran selama Ramadan perlu dikelola dengan lebih bijak, tanpa mengurangi kenyamanan menikmati momen kebersamaan.
Kini, promo spesial tersebut didukung oleh BRI yang menghadirkan pembayaran digital melalui QRIS BRImo dengan cashback 40% di merchant Kenangan Brands. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat menikmati momen buka puasa secara lebih praktis dan hemat.
Cashback 40% tersebut diberikan hingga maksimal Rp16 ribu dengan minimal transaksi Rp40 ribu dengan ketentuan satu kali transaksi per minggu, para nasabah dapat memanfaatkan promo ini setiap hari hingga 31 Maret 2026, kecuali pada tanggal 25–27 setiap bulannya.
Lebih lanjut, promo cashback QRIS BRImo berlaku di sejumlah merchant Kenangan Brands yang kerap menjadi pilihan saat berbuka puasa, salah satunya Kopi Kenangan. Promo ini berlaku untuk pembelian langsung di seluruh outlet Kopi Kenangan kecuali di outlet Bank Lounge, bandara, Rumah Kenangan, Stasiun KCJB Halim, 23 Paskal Bandung, dan Bayfront Mall Batam.
Selain itu, promo tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian langsung di outlet Chigo dan Chigo x Flip kecuali di Rumah Kenangan. Menu camilan yang ditawarkan kerap menjadi pilihan untuk buka puasa santai bersama teman atau rekan kerja.
Sementara itu, bagi yang ingin melanjutkan kebersamaan setelah berbuka, promo cashback QRIS BRImo juga berlaku di Satu Kenangan. Seluruh outlet Satu Kenangan ikut serta dalam program ini untuk pembelian langsung, memberikan alternatif tempat berkumpul setelah berbuka.
Melalui kemudahan pembayaran digital dan promo yang ditawarkan, BRImo berharap dapat mendukung masyarakat dalam menikmati momen buka puasa dengan lebih nyaman sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai selama Ramadan.
Informasi lebih lengkap mengenai promo lainnya dapat diakses di sini. Segera download aplikasi BRImo, scan QRISnya, dan dapatkan cashback 40% di merchant favoritmu! (Z-2)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
BRI Kartu Kredit menghadirkan promo cashback hingga Rp1 juta, bebas biaya tahunan 1 tahun, dan cicilan 0% hingga 36 bulan. Ajukan mudah secara online lewat BRImo.
BRImo memudahkan pembelian token listrik sekaligus membantu mengatur pengeluaran harian lewat pencatatan transaksi otomatis dan promo cashback.
JCB Indonesia memperkenalkan kampanye bertajuk “Arigato! Cashback” yang ditujukan bagi pemegang Kartu JCB asal Indonesia yang melakukan transaksi di Jepang.
Belanja wellness & sport makin hemat! Gunakan QRIS BRImo di Kukuo, JD Sport, Asics, dan merchant pilihan untuk cashback hingga Rp130 ribu.
BFF Festival 2025 hadir di Jakarta dengan promo spesial! Nikmati cashback hingga 20% dan diskon tiket konser dengan transaksi BRImo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved