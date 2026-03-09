Nikmati Buka Puasa Hemat dengan Cashback 40 Persen QRIS BRImo di Kopi Kenangan

BRImo menghadirkan promo Ramadan cashback 40% melalui pembayaran QRIS di merchant Kenangan Brands seperti Kopi Kenangan, Chigo, dan Satu Kenangan hingga 31 Maret 2026.(BRI)

BUKA puasa kerap menjadi momen yang dinantikan selama Ramadan. Selain mengakhiri puasa seharian, waktu berbuka sering dimanfaatkan untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan, baik bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Dalam praktiknya, agenda buka puasa tidak jarang berlangsung lebih dari sekali dan di tempat yang berbeda. Aktivitas ini membuat pengeluaran selama Ramadan perlu dikelola dengan lebih bijak, tanpa mengurangi kenyamanan menikmati momen kebersamaan.

Kini, promo spesial tersebut didukung oleh BRI yang menghadirkan pembayaran digital melalui QRIS BRImo dengan cashback 40% di merchant Kenangan Brands. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat menikmati momen buka puasa secara lebih praktis dan hemat.

Baca juga : Jangan Langsung Buka Puasa dengan Gorengan, Bisa Picu Mual hingga Asam Lambung

Cashback 40% tersebut diberikan hingga maksimal Rp16 ribu dengan minimal transaksi Rp40 ribu dengan ketentuan satu kali transaksi per minggu, para nasabah dapat memanfaatkan promo ini setiap hari hingga 31 Maret 2026, kecuali pada tanggal 25–27 setiap bulannya.

Lebih lanjut, promo cashback QRIS BRImo berlaku di sejumlah merchant Kenangan Brands yang kerap menjadi pilihan saat berbuka puasa, salah satunya Kopi Kenangan. Promo ini berlaku untuk pembelian langsung di seluruh outlet Kopi Kenangan kecuali di outlet Bank Lounge, bandara, Rumah Kenangan, Stasiun KCJB Halim, 23 Paskal Bandung, dan Bayfront Mall Batam.

Selain itu, promo tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian langsung di outlet Chigo dan Chigo x Flip kecuali di Rumah Kenangan. Menu camilan yang ditawarkan kerap menjadi pilihan untuk buka puasa santai bersama teman atau rekan kerja.

Baca juga : Pesan Abdul Mu’ti di Acara Ikat: Jadikan Al-Qur’an Pedoman Hidup dan Motor Kecerdasan

Sementara itu, bagi yang ingin melanjutkan kebersamaan setelah berbuka, promo cashback QRIS BRImo juga berlaku di Satu Kenangan. Seluruh outlet Satu Kenangan ikut serta dalam program ini untuk pembelian langsung, memberikan alternatif tempat berkumpul setelah berbuka.

Melalui kemudahan pembayaran digital dan promo yang ditawarkan, BRImo berharap dapat mendukung masyarakat dalam menikmati momen buka puasa dengan lebih nyaman sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai selama Ramadan.

Informasi lebih lengkap mengenai promo lainnya dapat diakses di sini. Segera download aplikasi BRImo, scan QRISnya, dan dapatkan cashback 40% di merchant favoritmu! (Z-2)