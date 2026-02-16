Desainer Muda Nabila Misha Rilis Koleksi Raya The Quiet Opulence, Perpaduan Sederhana dan Elegan

Raya Collection 2026 bertema ‘The Quiet Opulence’ karya Nabila Misha.(Dok. MI)

DESAINER muda berbakat Nabila Misha kembali menunjukkan kreativitasnya melalui peluncuran Raya Collection 2026 bertema ‘The Quiet Opulence’. Dalam koleksi busana terbarunya menyambut lebaran 2026 ini, Nabila menghadirkan belasan rancangan busana yang memadukan kesederhanaan siluet dengan sentuhan elegan nan berkelas. Palet warna earth tone yang menenangkan dipilih sebagai benang merah koleksi, menciptakan kesan hangat, lembut, sekaligus timeless.

”Raya Collection ini terinspirasi dari baju yang simpel dan sesuai generasi muda namun tetap terlihat elegan dan mewah. Bulan Ramadan itu kan bulan yang suci dan melekat dengan tenang atau damai, tapi bulan Ramadan juga jadi ajang kumpul dengan keluarga atau teman-teman, jadi perlu juga untuk mengekspresikan diri lewat busana yang bagus dan elegan,” tutur Nabila di Jakarta, Senin (16/2).

Keanggunan setiap busana lebaran tersebut semakin diperkuat melalui penggunaan material shimmer yang memantulkan kilau halus, menghadirkan nuansa mewah tanpa terkesan berlebihan. Perpaduan tekstur, detail potongan yang rapi, serta pemilihan kain berkualitas menjadikan setiap karya terasa istimewa dan eksklusif. Koleksi ini dirancang untuk perempuan modern yang menginginkan tampilan anggun, nyaman, sekaligus percaya diri saat merayakan momen istimewa Hari Raya.

Busana hadir dalam bentuk yang bervariasi, termasuk sejumlah busana yang menampilkan siluet longgar dengan potongan cape bermaterial transparan berwarna krem. Memberikan kesan glamor, cape hadir dengan detail bordir dan aplikasi kilau berstruktur flora abstrak yang memantulkan efek cahaya secara subtil, menciptakan efek mewah namun tetap terlihat manis.

”Pemilihan kain Shimmer pada beberapa busana, itu menunjukkan glamour tapi kelihatan simpel dan juga saat dipakai itu terlihat menunjukan kepercayaan diri. Penggunaan lain shimmer itu, aku terinspirasi dari busana-busana di Dubai, di mana pakaian-pakaiannya cukup simpel tapi tetap menonjol,” jelas Nabila.

Dengan fokus menghadirkan busana yang sederhana namun elegan, menjadikan koleksi The Quiet Opulence terasa pas digunakan seluruh kalangan sepanjang Ramadan dan Hari Raya. Lewat koleksi raya perdananya ini, Nabila Misha tidak hanya menegaskan bakat dan visinya di dunia mode, tetapi juga memperlihatkan kedewasaan artistik yang melampaui usianya. Karya-karya ini menjadi bukti bahwa kreativitas, ketekunan, dan kecintaan pada detail mampu melahirkan koleksi adibusana yang memikat. (H-3)