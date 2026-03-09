Kolaborasi Fesyen dan Teknologi: Desainer Muda Indonesia Hiasi Panggung MWC 2026

Desainer muda asal Indonesia, Florencia Doun Juan, bersama robot display yang mengenakan busana desainnya.(MI/HO)

AJANG teknologi terbesar dunia, Mobile World Congress (MWC) 2026 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol, menjadi saksi bisu bersatunya inovasi digital dengan kreativitas mode.

Desainer muda asal Indonesia, Florencia Doun Juan, terpilih menjadi representatif talenta tanah air yang tampil di panggung internasional tersebut melalui kolaborasi unik dengan raksasa teknologi asal Jepang, KDDI.

Dalam pameran teknologi global ini, Florencia memegang peran strategis untuk menjembatani estetika busana dengan kecanggihan mesin.

Ia dipercaya merancang busana khusus bagi robot display yang menjadi pusat perhatian dalam showcase teknologi milik KDDI.

Proyek ini menunjukkan bagaimana dunia fesyen dan inovasi teknologi dapat bertemu dalam satu panggung global yang dihadiri oleh para pelaku industri serta media internasional.

Perjalanan Florencia menuju Barcelona merupakan hasil dari ketekunan akademik dan visi kreatif yang kuat. Alumnus IPEKA School Pluit ini telah menempuh pendidikan desain selama tiga tahun di Bunka Fashion College, Tokyo.

Partisipasinya di MWC 2026 ini menjadi sebuah tonggak sejarah penting, mengingat ia dijadwalkan akan resmi menyelesaikan studinya pada Maret 2026.

Kesempatan ini tidak hanya menjadi pembuktian bagi karier pribadinya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan identitas kreatif Indonesia kepada dunia.

Florencia mengungkapkan bahwa pengalaman ini memiliki makna mendalam bagi posisinya sebagai representasi desainer muda dari Indonesia.

"Ini adalah pengalaman yang sangat berarti bagi saya sebagai desainer Indonesia. Saya berharap dapat terus membawa perspektif kreatif Indonesia ke panggung global," ujar Florencia dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (9/3).

Keberhasilan kolaborasi lintas industri ini membuktikan bahwa talenta muda Indonesia memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bersaing di tingkat global.

Dengan terlibat dalam proyek bersama perusahaan multinasional seperti KDDI, Florencia menunjukkan bahwa kontribusi kreatif Indonesia kini semakin diakui, bahkan dalam sektor yang sangat teknis sekalipun.

Mobile World Congress sendiri tetap menjadi salah satu barometer teknologi paling berpengaruh di dunia.

Kehadiran unsur seni yang dibawa oleh Florencia memberikan warna baru dalam eksibisi yang setiap tahunnya menjadi rujukan utama bagi perkembangan industri digital dan komunikasi tersebut. (Z-1)