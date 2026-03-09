Tommy Hilfiger Gandeng Jisoo BLACKPINK untuk Koleksi Spring 2026

Jisoo dengan koleksi musim semi Tommy Hilfiger(Dok.Istimewa)

DUNIA mode global kembali menghadirkan kolaborasi menarik antara industri fashion dan budaya pop. Kali ini, rumah mode Amerika Tommy Hilfiger menunjuk bintang K-Pop Jisoo sebagai wajah utama kampanye koleksi Musim Semi 2026. Kehadiran member BLACKPINK tersebut menandai babak baru perjalanan brand yang selama ini dikenal memadukan gaya klasik Amerika dengan sentuhan modern yang relevan dengan generasi muda.

Dalam pengumuman resminya, Tommy Hilfiger yang berada di bawah naungan PVH Corp. menyebut Jisoo sebagai sosok yang mewakili suara generasinya. Penyanyi sekaligus ikon fashion tersebut dinilai mampu membawa energi baru ke dalam identitas brand melalui gaya yang santai, elegan, namun tetap penuh kepercayaan diri.

Pemilihan Jisoo bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya semakin kuat di panggung global, tidak hanya sebagai idol K-Pop, tetapi juga sebagai figur yang kerap mencuri perhatian di berbagai acara mode internasional. Dengan pengaruh besar di kalangan generasi muda, kehadirannya diyakini mampu menjembatani dunia musik, budaya pop, dan fashion modern.

Kampanye Musim Semi 2026 ini menampilkan reinterpretasi berbagai busana klasik khas Tommy Hilfiger. Siluet yang ikonik dihadirkan kembali dengan pendekatan lebih segar dan ringan, sejalan dengan nuansa musim semi yang cerah.

Beberapa item yang menjadi sorotan dalam koleksi ini antara lain celana jeans model barrel yang menjadi ciri khas, setelan rompi linen yang memberikan kesan santai namun tetap rapi, serta mantel trench transisi yang dirancang untuk menghadirkan tampilan elegan dalam berbagai kesempatan.

Melalui koleksi tersebut, Tommy Hilfiger menegaskan kembali identitasnya: gaya preppy Amerika yang klasik, tetapi terus berkembang mengikuti dinamika mode masa kini.

Perpaduan Mode serta Musik

Kampanye ini juga terinspirasi dari filosofi F.A.M.E.S. yang diusung brand tersebut, sebuah pendekatan yang menekankan pertemuan antara fashion, seni, musik, hiburan, dan sport. Dalam visual kampanye, Jisoo ditampilkan dalam suasana musim semi yang cerah dan optimistis, menggambarkan perpaduan estetika modern dengan aura elegan yang menjadi ciri khasnya.

Melalui konsep tersebut, Tommy Hilfiger kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kolaborasi lintas budaya yang relevan dengan generasi baru pecinta mode.

Sambutan Hangat dari Penggemar

Tak lama setelah pengumuman kampanye ini dirilis, foto-foto Jisoo bersama koleksi terbaru Tommy Hilfiger langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penggemar memuji penampilannya yang dinilai memancarkan pesona anggun sekaligus berkelas.

Kolaborasi ini pun semakin memperkuat posisi Jisoo sebagai salah satu figur K-Pop dengan pengaruh besar di industri fashion global. Dari panggung musik hingga runway mode, namanya kini semakin identik dengan gaya modern yang elegan dan berkarakter.

Dengan menggandeng ikon pop global seperti Jisoo, Tommy Hilfiger sekali lagi menunjukkan bahwa dunia fashion saat ini tak lagi berdiri sendiri, melainkan tumbuh bersama musik, budaya pop, dan generasi baru yang membentuk tren masa depan. (H-4)