New Era Padukan Kultur Streetwear dan Tradisi dalam Koleksi Spesial Imlek 2026

PERGANTIAN Tahun Baru Imlek selalu menjadi momentum yang sarat akan simbolisme kuat. Memasuki Tahun Kuda Api 2026, semangat yang terpancar adalah energi, determinasi, dan keberanian untuk melangkah maju. Karakteristik ini dinilai sangat selaras dengan semangat street culture kontemporer yang dinamis.

Membaca peluang tersebut, brand headwear global New Era Cap Co., Inc. merilis dua koleksi spesial sekaligus: Year of The Horse Limited Collection dan CNY Red Pack.

Melalui tema “Riding into the New Year”, New Era berupaya menerjemahkan tradisi ke dalam siluet fashion yang tegas dan penuh karakter.

Sentuhan Klasik dan Simbol Keberuntungan

Koleksi limited edition Year of the Horse menonjolkan kualitas craftsmanship yang detail dengan nuansa selebrasi yang lebih halus (subtle).

Berbeda dengan koleksi Imlek pada umumnya yang didominasi warna terang, koleksi ini justru bermain pada palet warna earth tone yang versatile seperti walnut, stone, dan hitam.

Beberapa poin utama dari koleksi ini meliputi:

Menawarkan 10 pilihan model headwear dari tiga siluet ikonik: 59FIFTY, 9FORTY, dan Skully.

Penggunaan motif tapal kuda sebagai simbol keberuntungan yang eksklusif hanya ada pada musim ini.

Desain klasik yang mengintegrasikan logo tim olahraga dengan simbol kuda, seperti Denver Broncos (American Football) dan Wichita Wind Surge (MLB).

Detail signature berupa aksen dan logo berwarna emas yang memberikan kesan mewah namun tetap kasual.

Tidak hanya fokus pada penutup kepala, New Era juga menyediakan lini pakaian untuk menghadapi cuaca hujan yang kerap mengiringi momen Imlek di Indonesia.

Salah satu produk unggulannya adalah Black Man’s Jacket dengan detail kerah cokelat dan bordir emas, yang dirancang agar tetap nyaman dipakai seharian, baik untuk acara keluarga maupun aktivitas santai bersama teman.

Keberanian dalam CNY Red Pack

Bagi mereka yang ingin tampil lebih berani dan mencolok, New Era menghadirkan koleksi CNY Red Pack dengan tema “Red Brings Luck, Style Starts the Year”.

Koleksi ini secara spesifik menggunakan siluet 9FORTY dengan dominasi warna merah yang bold. Melalui paduan detail bordir benang emas, koleksi ini menampilkan logo tim-tim populer MLB seperti New York Yankees, Los Angeles Dodgers, dan Boston Red Sox.

Martina Harianda Mutis, General Manager Brand Marketing Sports MAP Active, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan cara New Era untuk tetap relevan dengan komunitasnya di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

“Koleksi Year of the Horse memberikan gambaran bagaimana New Era bisa meleburkan kultur streetwear dengan kultur tradisional khas imlek, satu pendekatan fashion yang adaptif dengan zaman,” ujar Martina.

Koleksi spesial Year of the Horse dan CNY Red Pack ini telah tersedia di seluruh gerai resmi New Era sejak 5 Januari 2026, dengan harga mulai dari Rp799.000. (Z-1)